Realme объявила, что в следующем месяце выпустит свой флагманский смартфон GT 8 Pro на международный рынок. Ранее устройство уже было представлено в Китае вместе с базовой версией GT 8, однако, по словам компании, именно модель Pro станет единственной, которая получит глобальный релиз.

Realme GT 8 Pro оснащён новейшим процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятором ёмкостью 7 000 мА·ч и 6,79-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 144 Гц. Это первый смартфон Realme с камерой, настроенной компанией Ricoh. Система включает основной сенсор на 50 Мп, перископический объектив на 200 Мп с трёхкратным оптическим зумом и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп.

Особенностью устройства стала модульная рамка камеры — пользователи смогут менять декоративные элементы по своему вкусу. Смартфон также получил защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.

Пока неизвестно, сохранит ли международная версия GT 8 Pro те же характеристики, что и китайская. Ожидается, что компания вскоре раскроет больше деталей о глобальном запуске устройства.