Redmi расширяет свою линейку бюджетных смартфонов выпуском Redmi 15C 5G, который уже поступил в продажу в нескольких европейских странах. Эта модель — обновлённая версия ранее представленного Redmi 15C 4G, но теперь с поддержкой более быстрой сети 5G. При этом смартфон сохранил привычный дизайн и мощный аккумулятор, которые полюбились пользователям.

Новинка уже доступна в Польше, Франции, Испании и Венгрии. Цена начинается от 150 евро за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти. Модель с 256 ГБ памяти стоит дороже, но цена всё равно немного выше, чем у версии 4G, которая во многих регионах продаётся примерно за 130 евро.

Главное улучшение — новый процессор MediaTek Dimensity 6300, заменивший старый Helio G81 Ultra. Новый чип сделан по современной 6-нм технологии и имеет 8 ядер: два быстрых с частотой 2,4 ГГц и шесть энергоэффективных с частотой 2,0 ГГц. Он обеспечивает стабильную работу в повседневных приложениях и лёгких играх, при этом экономит заряд батареи.

Остальные характеристики остались почти без изменений: большой 6,9-дюймовый ЖК-экран с высокой частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт (зарядное устройство в комплект не входит). Камеры скромные — основная камера на 50 МП и фронтальная на 8 МП.





Также смартфон получил защиту от брызг по стандарту IP64, поддержку NFC (не во всех версиях), классический разъём для наушников и сканер отпечатков пальцев на боковой панели.