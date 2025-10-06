В сентябре 2025 года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России достигла 3,34 млн рублей — это на 4% выше, чем в августе, и на 6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Почему подорожали новые машины

По словам эксперта, рост цен вызван тремя основными факторами. Во-первых, с наступлением осени автопроизводители пересмотрели прайс-листы, сократили скидки и уменьшили размер программ «выгод». Во-вторых, снижается доля продаж автомобилей прошлого модельного года, которые традиционно стоят дешевле машин выпуска 2025 года.

Третий фактор связан со структурой рынка: увеличилось число регистраций автомобилей, ввезённых по параллельным каналам. В частности, выросли продажи марок Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Skoda и Volkswagen. Эти бренды заметно дороже «российско-китайского большинства», что также повлияло на среднюю цену, отметил Целиков.

Цены на подержанные авто падают

В сегменте автомобилей с пробегом тенденция противоположная — средняя цена снизилась на 1,5% и составила в сентябре 1,14 млн рублей. Аналитик прогнозирует, что в октябре рост стоимости новых машин продолжится, тогда как рынок подержанных автомобилей выйдет на стабилизацию.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» повысил цены на кроссовер «Москвич 3» выпуска 2025 года, что также отражает общий тренд на удорожание новой техники.



