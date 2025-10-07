Компания JEDEC Solid State Technology Association сообщила о приближении к финальной стадии разработки спецификации UFS 5.0. Ожидается, что ее особенности существенно повлияют на быстродействие грядущих мобильных устройств, и теперь известны конкретные детали.

В соответствии с грядущей спецификацией, производительность UFS 5.0 в последовательных операциях чтения и записи достигнет 10,8 ГБ/с, что значительно превосходит показатель в 4,6 ГБ/с у UFS 4.1. Следовательно, увеличение быстродействия новых микросхем памяти будет почти двукратным.

Для достижения подобных показателей авторы стандарта применяют спецификации MIPI M-PHY 6.0 и UniPro 3.0. Первая технология обеспечит поддержку режима High-Speed Gear 6 с пропускной способностью 46,6 Гбит/с на канал.

Кроме того, UFS 5.0 получит интегрированную систему эквализации каналов для повышения стабильности передачи данных, выделенную шину питания для минимизации «цифрового шума» и поддержку Inline Hashing — встроенного хеширования для повышения уровня защиты информации.

Окончательная дата публикации стандарта пока не разглашается.



