Компания Micron сообщила о начале поставок пробных партий своей передовой разработки — памяти HBM4, демонстрирующей рекордную скорость. Новый продукт обеспечивает передачу данных на скорости более 2,8 ТБ/с, что значительно превышает заявленные стандарты (2 ТБ/с) и решения ведущих конкурентов, включая Samsung и SK Hynix.

Ключевым преимуществом HBM4 является исключительная пропускная способность в сочетании с высокой энергоэффективностью. Благодаря этому такие гиганты, как NVIDIA и AMD, получат возможность разрабатывать еще более производительные графические адаптеры и ускорители для искусственного интеллекта, отличающиеся повышенной скоростью работы и сниженным энергопотреблением.

Компания Micron также анонсировала разработку HBM4E, следующей версии продукта. Она позволит ключевым клиентам, таким как NVIDIA, адаптировать параметры памяти под индивидуальные требования, уменьшая задержки и повышая быстродействие. Этот шаг станет первым в отрасли и позволит сделать HBM настолько универсальной, что это может кардинально изменить принципы разработки процессоров и графических чипов.

Компания стремится занять лидирующие позиции в быстрорастущем секторе HBM, который оценивается в сотни миллиардов долларов. Только за последний квартал Micron получила около 2 миллиардов долларов дохода от продажи высокоскоростной памяти и сейчас опережает конкурирующие фирмы в технологической гонке.