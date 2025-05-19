Компания MSI представила пару новых мониторов, использующих передовые OLED-панели Samsung, основанные на технологии квантовых точек третьего поколения. Особенностью этих моделей является наличие встроенного нейронного процессора и интегрированной камеры.

Модель MSI MAG 271QR X50 оснащена 27-дюймовой 10-битной QD-OLED матрицей Samsung с разрешением 2560×1440 и частотой обновления до 500 Гц. Для минимизации риска выгорания OLED-дисплея, монитор использует технологию защиты, основанную на встроенной камере и NPU. Система анализирует наличие пользователя перед экраном, сканируя пространство каждые 0,2 секунды. В отсутствие пользователя экран автоматически выключается или оптимизирует настройки для снижения энергопотребления.

Монитор характеризуется ультрабыстрым временем отклика в 0,03 мс, поддержкой DisplayHDR True Black 500, VESA ClearMR 21000 и HDR. Пиковая яркость достигает 500 нит при 10% активных пикселей и 1000 нит при 3%. Коммуникационные возможности включают HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, разъем Type-C с мощностью 15 Вт и 3,5-мм порт для наушников. Дополнительно предусмотрено антибликовое покрытие и регулируемая подставка, позволяющая изменять высоту, наклон и поворот экрана.

Вторая представленная модель, MAG 272QP X50, отличается отсутствием камеры и NPU, предназначенных для отслеживания присутствия пользователя. На обе модели предоставляется трехлетняя гарантия, покрывающая выгорание дисплея.

Информация о стоимости новинок пока отсутствует.