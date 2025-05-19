HP анонсировала обновлённую серию ноутбуков OmniBook 5 с ARM-процессорами Qualcomm. Новинки стали частью презентации на Computex 2025 и представляют собой первую попытку компании вывести чипы Snapdragon в ценовой сегмент до $1000. В отличие от премиальных моделей OmniBook X, новые устройства рассчитаны на массового пользователя, но при этом сохраняют ключевые преимущества ARM-архитектуры.

В серию вошли две модели: 14-дюймовый вариант по цене от $799 и 16-дюймовый — от $849. Обе конфигурации получили чипы Snapdragon X и X Plus, разработанные Qualcomm специально для Windows-устройств с упором на энергоэффективность, быстродействие и тесную интеграцию с функциями искусственного интеллекта.

Ноутбуки OmniBook 5 теперь с Copilot+ и автономностью до 34 часов

Ключевым отличием новых ноутбуков HP стало наличие поддержки платформы Microsoft Copilot+. Это означает, что пользователи получат доступ ко всем функциям ИИ в Windows 11: Recall для интеллектуального поиска по действиям, Click-to-Do для быстрого выполнения задач и обновлённый интерфейс поиска с контекстным пониманием.

Несмотря на более доступный статус, OmniBook 5 не уступает по базовым возможностям старшим моделям. Экран — OLED с разрешением 2K, высоким контрастом и расширенным цветовым охватом. По заявлению производителя, устройства способны проработать до 34 часов на одном заряде. Поддерживается быстрая зарядка: до 50 % за 30 минут.

Для расширения рабочего пространства предусмотрены варианты подключения внешних дисплеев — один 5K или два 4K. Это делает ноутбук удобным решением как для офиса, так и для мобильной работы с мультимедийным контентом.

Упор на звук, видео и видеосвязь

Модели OmniBook 5 получили улучшенную систему видеосвязи. Встроенная камера с разрешением 1080p и ИК-сенсором обеспечивает точную передачу изображения и возможность использования распознавания лиц. Платформа Audio Boost 2.0 с поддержкой ИИ-фильтрации шума позволяет значительно повысить качество звука при звонках и видеоконференциях.

Отдельное внимание уделено охлаждению и комфорту в работе. Даже при высокой нагрузке устройства остаются тихими и не перегреваются, что особенно важно для компактных моделей с тонким корпусом.

Даты выхода и доступность в продаже

Первыми новинки появятся на Amazon и в онлайн-магазине Microsoft — это произойдёт в июне. В июле 14-дюймовая версия станет доступна на официальном сайте HP, а также в розничных сетях Best Buy и Costco. Более крупная 16-дюймовая модификация поступит в продажу одновременно, но будет распространяться только через HP и её партнёров.

Таким образом, HP впервые предлагает полноценные ARM-ноутбуки с продвинутыми ИИ-функциями по цене ниже $1000, делая эту технологию доступной широкой аудитории.