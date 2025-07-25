У российских дилеров появились в наличии автомобили Solaris HC в самой доступной комплектации. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Что входит в базовую версию

Базовая модификация Solaris HC оснащена передним приводом, бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Официальная цена автомобиля в этой конфигурации составляет 1 979 000 рублей.

Комплектация включает тканевую обивку салона, системы ABS и ESC, фронтальные подушки безопасности, центральный замок, кондиционер, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и четырьмя динамиками. Также предусмотрен мультируль с регулировкой по высоте и вылету и система контроля давления в шинах. Подогревы в этой версии не предусмотрены.

Другие версии и цены

Кроме базовой модификации, покупателям также доступны версии с 6-диапазонной автоматической коробкой передач по цене от 2 670 000 рублей. Полный привод предлагается в комплектациях стоимостью от 2 799 000 рублей.





Ранее сообщалось о старте продаж трёх моделей Solaris по программам льготного автокредитования.