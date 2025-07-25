Линейка флагманов Samsung Galaxy S25 пополнится более доступной моделью Galaxy S25 FE, а первые подробности о смартфоне уже просочились в сеть. Инсайдер @MysteryLupin раскрыл возможные варианты цветов и объемов памяти будущего устройства.
Четыре новых цвета и знакомые конфигурации
Согласно утечке, Galaxy S25 FE будет доступен в следующих цветах:
- Navy (темно-синий)
- Icyblue (ледяно-голубой)
- Jetblack (реактивно-черный)
- White (белый)
Палитра отличается от Galaxy S24 FE, который предлагал синий, графитовый, мятный и желтый варианты.
Что касается памяти, покупателям предложат две версии:
- 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ
- 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ
К сожалению, объем оперативной памяти остался прежним, как и у прошлогодней модели.
Какие еще изменения ожидаются?
Ранее утечки указывали на следующие характеристики:
- Чипсет Exynos 2400 (апгрейд по сравнению с S24 FE)
- Аккумулятор 4900 мАч (+100 мАч к предшественнику)
- Зарядка 45 Вт (против 25 Вт у S24 FE)
- Тройная камера:
- Основная: 50 Мп
- Сверхширокая: 12 Мп
- Телеобъектив: 8 Мп (3× оптический зум)
Если информация подтвердится, главными улучшениями станут процессор, батарея и скорость зарядки, тогда как камеры останутся без изменений.
Когда ждать анонса и релиза?
Ожидается, что Samsung Galaxy S25 FE представят в июле 2025 года, а продажи начнутся в сентябре-октябре. Точные даты станут известны ближе к лету.
Пока Samsung не комментирует утечки, но если источник окажется прав, пользователи уже могут задуматься, какой цвет и объем памяти им подойдет.