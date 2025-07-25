Линейка флагманов Samsung Galaxy S25 пополнится более доступной моделью Galaxy S25 FE, а первые подробности о смартфоне уже просочились в сеть. Инсайдер @MysteryLupin раскрыл возможные варианты цветов и объемов памяти будущего устройства.

Четыре новых цвета и знакомые конфигурации

Согласно утечке, Galaxy S25 FE будет доступен в следующих цветах:

Navy (темно-синий)

(темно-синий) Icyblue (ледяно-голубой)

(ледяно-голубой) Jetblack (реактивно-черный)

(реактивно-черный) White (белый)

Палитра отличается от Galaxy S24 FE, который предлагал синий, графитовый, мятный и желтый варианты.

Что касается памяти, покупателям предложат две версии:





8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ

К сожалению, объем оперативной памяти остался прежним, как и у прошлогодней модели.

Какие еще изменения ожидаются?

Ранее утечки указывали на следующие характеристики:





Чипсет Exynos 2400 (апгрейд по сравнению с S24 FE)

(апгрейд по сравнению с S24 FE) Аккумулятор 4900 мАч (+100 мАч к предшественнику)

(+100 мАч к предшественнику) Зарядка 45 Вт (против 25 Вт у S24 FE)

(против 25 Вт у S24 FE) Тройная камера :

: Основная: 50 Мп

Сверхширокая: 12 Мп

Телеобъектив: 8 Мп (3× оптический зум)

Если информация подтвердится, главными улучшениями станут процессор, батарея и скорость зарядки, тогда как камеры останутся без изменений.

Когда ждать анонса и релиза?

Ожидается, что Samsung Galaxy S25 FE представят в июле 2025 года, а продажи начнутся в сентябре-октябре. Точные даты станут известны ближе к лету.

Пока Samsung не комментирует утечки, но если источник окажется прав, пользователи уже могут задуматься, какой цвет и объем памяти им подойдет.