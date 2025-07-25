25 июля Samsung начала глобальные продажи новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, а также умных часов Galaxy Watch 8 и Watch 8 Classic. Новинки уже доступны в 49 странах, а в ближайшее время появятся в более чем 110 регионах по всему миру.

Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 стали тоньше и умнее

Оба смартфона стали самыми лёгкими и тонкими среди всех моделей серии Z. Обе новинки работают на базе Galaxy AI и получили продвинутые функции искусственного интеллекта, включая Gemini Live — помощника, который анализирует изображение с камеры и реагирует в реальном времени.

Galaxy Z Fold 7 ориентирован на многозадачность и создание контента. Устройство оснащено большим дисплеем, камерой на 200 Мп и возможностями генеративного редактирования изображений, включая автоматическое устранение отвлекающих элементов на фото. Камера поддерживает гибкие углы съёмки и подсказывает варианты редактирования в зависимости от контекста.

Galaxy Z Flip 7 делает ставку на компактность и персонализацию. Новый полноэкранный внешний дисплей FlexWindow позволяет работать с приложениями, не открывая устройство. Функция Now Bar выводит уведомления о музыке, тренировках и поездках прямо на внешний экран. Пользователи могут общаться с Gemini на обложке и снимать селфи через FlexCam с фильтрами в реальном времени. Новая функция Portrait Studio превращает фото домашних животных в стилизованные портреты.





Цвета и предложения при покупке

Galaxy Z Fold 7 представлен в цветах Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack и эксклюзивном Mint (доступен только онлайн). Galaxy Z Flip 7 — в вариантах Jetblack, Blue Shadow, Coralred и Mint. Версия Flip 7 FE будет продаваться в чёрном и белом цветах. По данным Samsung, самым популярным цветом во всём мире стал Blue Shadow.

Покупателям новых складных устройств предлагается 6 месяцев доступа к Google AI Pro и 2 ТБ облачного хранилища. Также доступны сервисы Samsung Care+ и клуб New Galaxy Club с расширенными возможностями апгрейда.





Galaxy Watch 8: здоровье в реальном времени

Вместе со смартфонами Samsung представила серию Galaxy Watch 8, включая Watch 8 и Watch 8 Classic. Все часы получили обновлённый дизайн, новые размеры и материалы, а также сенсор BioActive для отслеживания показателей здоровья: сна, стресса, питания и тренировок. Новая функция Antioxidant Index позволяет измерять уровень антиоксидантов за 5 секунд прямо с запястья.

Galaxy Watch 8 доступны в размерах 40 и 44 мм в цветах Graphite и Silver. Watch 8 Classic — в 46 мм и цветах Black и White. Обновлённые Galaxy Watch Ultra выполнены в четырёх цветах титана, включая новый Titanium Blue.

Рекордные предзаказы и демонстрации

Samsung сообщает о рекордных предзаказах на серию Galaxy Z в Европе. Более 50 % заявок пришлось на Galaxy Z Fold 7, а общий интерес к складным моделям превысил показатели серии Galaxy S25.

Для демонстрации новых устройств открыты Galaxy Experience Spaces в Нью-Йорке, Лондоне и Сеуле. Кроме того, на сайте Samsung работает поиск магазинов, где можно протестировать новинки.