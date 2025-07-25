Финская телекоммуникационная компания Nokia пересмотрела в сторону понижения годовой прогноз по операционной прибыли: он уменьшен на $300 миллионов на фоне падения курса доллара и давления со стороны торговых пошлин.

Обновлённый диапазон прибыли составил от $1,9 до $2,5 миллиарда, тогда как ранее прогнозировались значения от $2,2 до $2,8 миллиарда. Об этом сообщила компания по итогам публикации квартальной отчётности за второй квартал 2025 года.

Ослабление доллара ухудшило показатели

Как заявил генеральный директор Nokia Джастин Хотард, ключевым фактором снижения прибыли стало ослабление доллара США. Это повлияло как на повседневную операционную деятельность, так и на доходность инвестиционного портфеля.

«На нашу прибыльность повлияли колебания валютных курсов, особенно ослабление доллара США, что стало препятствием как для операционной деятельности, так и для нашего венчурного фонда», — отметил Хотард.

В результате валютных колебаний компания недосчиталась части выручки, особенно на рынках, где расчёты ведутся в долларах.





Давление оказывают и торговые пошлины

Дополнительную нагрузку на бизнес создаёт торговая политика США. Хотя новые пошлины на европейские товары, инициированные администрацией Трампа, официально вступят в силу только 1 августа, Nokia уже ощущает влияние. По словам главы компании, даже ожидание этих мер нарушает бизнес-процессы.

Основной доход — от сетевой инфраструктуры и лицензий

На сегодняшний день Nokia специализируется на производстве оборудования для мобильных и интернет-сетей. Среди клиентов — операторы связи, облачные провайдеры и промышленные предприятия. Компания также строит частные беспроводные сети для объектов вроде заводов и аэропортов.





Недавнее приобретение Infinera должно укрепить позиции Nokia в сегменте оптоволоконной и оптической инфраструктуры, особенно на рынке Северной Америки. Ещё одно важное направление — лицензирование собственных технологий: Nokia владеет тысячами патентов, включая решения для 5G и Wi-Fi.

Отчёт за второй квартал оказался слабее прогноза

По итогам второго квартала 2025 года Nokia зафиксировала прибыль в размере $267 миллионов. Чистая прибыль от продолжающихся операций составила $94 миллиона — это значительно меньше по сравнению с $435 миллионами годом ранее.

После публикации отчёта котировки акций компании упали почти на 4 %, что инвесторы восприняли как тревожный сигнал на фоне общего замедления роста.