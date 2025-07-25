Один из самых редких экземпляров McLaren F1, принадлежавший основателю Oracle Ларри Эллисону, выставлен на продажу. Аукцион пройдёт в августе во время Monterey Car Week в Калифорнии. По оценке RM Sotheby’s, автомобиль может уйти за сумму, превышающую $23 миллиона, что сделает его одним из самых дорогих F1 в истории.

Пробег менее 6 500 миль и уникальная история

Конкретный автомобиль — McLaren F1 1997 года с шасси №062. С момента покупки новым владельцем — Ларри Эллисоном — он проехал всего 6 500 миль. Эллисон использовал суперкар крайне редко: за восемь лет владения он накатал всего 2 600 миль. С 2010 года машиной владеет третий владелец, который добавил к одометру менее тысячи миль.

F1 провёл всю свою жизнь в Калифорнии. Это один из семи экземпляров, официально ввезённых в США. Кузов окрашен в цвет Magnesium Silver, интерьер — чёрная кожа с серой вставкой на сиденье водителя.

Реставрация и апгрейды от McLaren Special Operations

Автомобиль получил ряд улучшений от McLaren Special Operations, включая спортивную выхлопную систему (в комплекте — и оригинальная), усовершенствованный кондиционер, модернизированные радиаторы и алюминиевый топливный бак.





В октябре 2023 года автомобиль прошёл капитальное техническое обслуживание. Среди выполненных работ — переборка трансмиссии, замена свечей зажигания, установка новых шин на оригинальные магниевые диски, новая батарея, оригинальное лобовое стекло и восстановление термозащитной золотой фольги в моторном отсеке.

McLaren F1 оснащён 6,1-литровым атмосферным V12, разработанным BMW, и остаётся эталоном среди суперкаров 1990-х годов. При его минимальном пробеге и полной сервисной истории шасси №062 может не просто привлечь внимание коллекционеров, но и установить новый ценовой рекорд.



