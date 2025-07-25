Intel рассматривает возможность приостановки или отмены разработки 14A — своего будущего 1,4-нм техпроцесса, если не удастся привлечь крупного внешнего заказчика или достичь ключевых этапов в разработке. Это может стать поворотным моментом в истории компании и означать фактический выход из гонки ведущих производителей чипов, оставив лидирующие позиции TSMC и Samsung Foundry.

Зависимость от коммерческой эффективности и внешнего партнёра

На конференции по итогам второго квартала Intel впервые открыто допустила, что продолжение работы над 14A будет возможно только при наличии серьёзного внешнего клиента и достижения внутренних целей. В отчёте 10-Q для SEC компания заявила:

«Если мы не сможем привлечь значимого внешнего заказчика и не достигнем важных контрольных точек по Intel 14A, мы, возможно, приостановим или прекратим его разработку, а также отказаемся от развития последующих технологических узлов».

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан подтвердил эту позицию:

«Я приму решение по капвложениям только тогда, когда будет подтверждён спрос со стороны внутренних и внешних заказчиков, а также гарантии объёмов. Производственный узел должен соответствовать нашим требованиям по производительности и выходу годных чипов».

Intel 14A: дорогостоящая технология с неопределённым будущим

Техпроцесс 14A должен был стать преемником 18A и 18A-P и рассчитан как на внутренние разработки, так и на сторонних клиентов. Это также первая платформа Intel, где планируется использование EUV-литографии с высокой числовой апертурой (High-NA EUV) минимум на трёх критических слоях.





Каждая установка ASML Twinscan EXE:5000/5200 High-NA EUV стоит около $380 млн. Для полноценного запуска Intel потребуется как минимум два таких инструмента, что обойдётся компании в $760 млн только на оборудование. Это требует высокой загрузки как за счёт внутренних, так и внешних заказов.

В 2024 году расходы Intel на R&D составили $16,5 млрд, значительная часть которых направлена на разработку техпроцессов 18A, 18A-P и 14A. Отказ от 14A означает возможный пересмотр стратегии и перераспределение инвестиций.





Последствия возможного отказа от 14A

На данный момент Intel продолжает разработку одного внутреннего продукта для 14A, но компания оставляет за собой право отменить проект. В случае отказа от 14A и следующих узлов, Intel может разместить будущие продукты с более высокой плотностью транзисторов на мощностях сторонних производителей — прежде всего TSMC.

Тем не менее, Intel планирует до 2030 года выпускать большую часть продукции внутри компании, используя техпроцессы до 18A-P включительно. Это позволит сохранить контроль над производством и сократить капитальные затраты. Однако отказ от самых передовых узлов может отразиться на марже и конкурентоспособности высокопроизводительных решений.