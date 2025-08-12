Samsung представила Samsung Micro RGB TV — первый в мире 115-дюймовый телевизор с LCD-панелью 4K 144 Гц и микроскопической RGB-подсветкой. По данным компании, новинка охватывает 100% цветового пространства BT.2020 и обеспечивает более точное локальное управление подсветкой, чем Neo QLED на базе Mini LED. В Южной Корее Samsung Micro RGB TV уже стартовал по цене 44,9 млн вон (около $32 325). Скоро устройство выйдет в США, а затем последует последовательный запуск на других рынках. Линейку планируют расширить за счёт дополнительных диагоналей.

Что такое Samsung Micro RGB TV

Samsung Micro RGB TV использует фирменную технологию Micro RGB: под ЖК-слоем размещены микросветодиоды RGB размером менее 100 мкм. Такая архитектура повышает точность и скорость локального затемнения и, как следствие, улучшает контраст и детализацию без типичных для крупнозонной подсветки артефактов. За цвет и тональную передачу в реальном времени отвечает Micro RGB AI Engine, который подстраивает картинку под содержание сцены. Экран получил покрытие Glare Free, уже знакомое по новым Neo QLED и части OLED-моделей Samsung, — оно снижает блики и отражения.

В сравнении с Mini LED это следующий шаг: зон больше, каждая управляется тоньше. При этом Samsung подчёркивает, что Micro RGB — это не самосветящийся дисплей.

Чем Micro RGB TV отличается от Micro LED TV

В Micro LED каждый пиксель — самостоятельный источник света и цвета. В Samsung Micro RGB TV цвета формирует ЖК-матрица, а свет даёт микросветодиодная подсветка с более точным, чем у Mini LED, управлением. Иными словами, это развитие Mini LED-подхода, а не альтернатива Micro LED. По позиционированию новинка стоит выше Neo QLED и ниже Micro LED по цене и итоговым возможностям: 115-дюймовый Micro LED в США оценивается в $150 000 — примерно в пять раз дороже сегодняшнего Samsung Micro RGB TV. Ещё одно практическое различие: Micro LED требует профессиональной инсталляции, тогда как Micro RGB TV готов к использованию «из коробки», как обычный телевизор.

Экран, частота и цвет

Экран Samsung Micro RGB TV — 115 дюймов, разрешение 4K и частота до 144 Гц. Заявлен 100% охват BT.2020 — ключевой ориентир для современных HDR-материалов. Антибликовое покрытие Glare Free помогает сохранять читаемость изображения днём и при сложном освещении.

Процессор и ИИ-обработка

Телевизор построен на чипе Micro RGB AI с удвоенной производительностью NPU, на 15% более быстрым CPU и графикой, ускоренной в 2,1 раза. В связке работают:





AI Upscaling Pro — апскейл до близкого к 4K качества.

AI Motion Enhancer Pro — снижение искажений движущихся объектов.

Micro RGB Color Booster Pro — усиление цветопередачи по сценам.

Micro RGB HDR+ Engine — обработка HDR-сигнала.

Поддерживаются HDR10+ Adaptive и HDR10+ Gaming.

Звук: 4.2.2-канальная система и Dolby Atmos

Акустика — 70 Вт (RMS), схема 4.2.2 с поддержкой Dolby Atmos. Среди функций: 360 Audio для наушников Galaxy Buds, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound+ и Q-Symphony, включая беспроводной Dolby Atmos при работе с совместимыми саундбарами. В корпус встроены дальнобойные микрофоны и датчик освещённости.

ПО и обновления Tizen

Устройство работает на Tizen и, по заявлению Samsung, получит семь крупных обновлений ОС. В перечне сервисов и режимов: Art Mode и Art Store, Bixby, Daily Board, Google Assistant, Samsung Daily+, Samsung Health, Samsung TV Plus, SmartThings Hub с контроллером Matter, Karaoke Mode и MultiView. Из ИИ-функций заявлены Click To Search, Generative Wallpaper и Live Translate.

Игры и экосистема

Samsung Micro RGB TV поддерживает переменную частоту обновления до 144 Гц, AI Auto Game Mode, ALLM, AMD FreeSync Premium Pro, Dynamic Black Equalizer, Mini Map Zoom, Samsung Gaming Hub и Super Ultra Wide Game View. Телевизор интегрируется с Philips Hue и может динамически менять цветовую подсветку помещения под контент — для большей вовлечённости в игры и кино.

Порты и беспроводные интерфейсы

Из беспроводных модулей — Wi-Fi 5, AirPlay 2 и Bluetooth 5.3. Набор портов включает четыре HDMI 2.0 (один с eARC), два USB Type-A, Ethernet и оптический аудиовыход. Такой комплект покрывает типовые сценарии подключения консолей, саундбаров и внешних плееров.

Цена и доступность

Старт состоялся в Южной Корее по цене 44,9 млн KRW (примерно $32 325). Вскоре Samsung Micro RGB TV выйдет в США, а далее — на других рынках по очереди. Компания планирует расширить линейку новыми размерами, чтобы закрыть больше пользовательских запросов.

Прямая речь — Taeyong Son, Samsung Electronics

Taeyong Son, Executive Vice President and Head of the R&D Team of the Visual Display (VD) Business at Samsung Electronics, сказал: “Micro RGB achieves unprecedented precision in the control of micrometer-sized RGB LEDs, raising the bar for color accuracy and contrast in consumer displays. With this launch, we’re setting the standard in the large-sized, ultra-premium TV market and reinforcing our commitment to next-generation display innovation.“

Итого: место в линейке Samsung

Samsung Micro RGB TV занимает промежуточную позицию: он точнее и технологичнее Neo QLED на Mini LED, но остаётся доступнее и проще в установке, чем Micro LED. Для покупателей больших диагоналей это шанс получить 115 дюймов с 4K 144 Гц, 100% BT.2020 и широким набором ИИ-и мультимедийных функций по цене существенно ниже флагманского Micro LED.