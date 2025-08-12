samsung micro rgb tv 115 inch 2025 korea launch 1200x675 1
Samsung представила Samsung Micro RGB TV — первый в мире 115-дюймовый телевизор с LCD-панелью 4K 144 Гц и микроскопической RGB-подсветкой. По данным компании, новинка охватывает 100% цветового пространства BT.2020 и обеспечивает более точное локальное управление подсветкой, чем Neo QLED на базе Mini LED. В Южной Корее Samsung Micro RGB TV уже стартовал по цене 44,9 млн вон (около $32 325). Скоро устройство выйдет в США, а затем последует последовательный запуск на других рынках. Линейку планируют расширить за счёт дополнительных диагоналей.

Содержание
1. Что такое Samsung Micro RGB TV
2. Чем Micro RGB TV отличается от Micro LED TV
3. Экран, частота и цвет
4. Процессор и ИИ-обработка
5. Звук: 4.2.2-канальная система и Dolby Atmos
6. ПО и обновления Tizen
7. Игры и экосистема
8. Порты и беспроводные интерфейсы
9. Цена и доступность
10. Прямая речь — Taeyong Son, Samsung Electronics
11. Итого: место в линейке Samsung

Что такое Samsung Micro RGB TV

Samsung Micro RGB TV использует фирменную технологию Micro RGB: под ЖК-слоем размещены микросветодиоды RGB размером менее 100 мкм. Такая архитектура повышает точность и скорость локального затемнения и, как следствие, улучшает контраст и детализацию без типичных для крупнозонной подсветки артефактов. За цвет и тональную передачу в реальном времени отвечает Micro RGB AI Engine, который подстраивает картинку под содержание сцены. Экран получил покрытие Glare Free, уже знакомое по новым Neo QLED и части OLED-моделей Samsung, — оно снижает блики и отражения.

samsung micro rgb tv backlight led

В сравнении с Mini LED это следующий шаг: зон больше, каждая управляется тоньше. При этом Samsung подчёркивает, что Micro RGB — это не самосветящийся дисплей.

Чем Micro RGB TV отличается от Micro LED TV

В Micro LED каждый пиксель — самостоятельный источник света и цвета. В Samsung Micro RGB TV цвета формирует ЖК-матрица, а свет даёт микросветодиодная подсветка с более точным, чем у Mini LED, управлением. Иными словами, это развитие Mini LED-подхода, а не альтернатива Micro LED. По позиционированию новинка стоит выше Neo QLED и ниже Micro LED по цене и итоговым возможностям: 115-дюймовый Micro LED в США оценивается в $150 000 — примерно в пять раз дороже сегодняшнего Samsung Micro RGB TV. Ещё одно практическое различие: Micro LED требует профессиональной инсталляции, тогда как Micro RGB TV готов к использованию «из коробки», как обычный телевизор.

samsung micro rgb tv 2025 model

Экран, частота и цвет

Экран Samsung Micro RGB TV — 115 дюймов, разрешение 4K и частота до 144 Гц. Заявлен 100% охват BT.2020 — ключевой ориентир для современных HDR-материалов. Антибликовое покрытие Glare Free помогает сохранять читаемость изображения днём и при сложном освещении.

Процессор и ИИ-обработка

Телевизор построен на чипе Micro RGB AI с удвоенной производительностью NPU, на 15% более быстрым CPU и графикой, ускоренной в 2,1 раза. В связке работают:


  • AI Upscaling Pro — апскейл до близкого к 4K качества.
  • AI Motion Enhancer Pro — снижение искажений движущихся объектов.
  • Micro RGB Color Booster Pro — усиление цветопередачи по сценам.
  • Micro RGB HDR+ Engine — обработка HDR-сигнала.
    Поддерживаются HDR10+ Adaptive и HDR10+ Gaming.
samsung micro rgb tv 115 inch

Звук: 4.2.2-канальная система и Dolby Atmos

Акустика — 70 Вт (RMS), схема 4.2.2 с поддержкой Dolby Atmos. Среди функций: 360 Audio для наушников Galaxy Buds, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound+ и Q-Symphony, включая беспроводной Dolby Atmos при работе с совместимыми саундбарами. В корпус встроены дальнобойные микрофоны и датчик освещённости.

ПО и обновления Tizen

Устройство работает на Tizen и, по заявлению Samsung, получит семь крупных обновлений ОС. В перечне сервисов и режимов: Art Mode и Art Store, Bixby, Daily Board, Google Assistant, Samsung Daily+, Samsung Health, Samsung TV Plus, SmartThings Hub с контроллером Matter, Karaoke Mode и MultiView. Из ИИ-функций заявлены Click To Search, Generative Wallpaper и Live Translate.

Игры и экосистема

Samsung Micro RGB TV поддерживает переменную частоту обновления до 144 Гц, AI Auto Game Mode, ALLM, AMD FreeSync Premium Pro, Dynamic Black Equalizer, Mini Map Zoom, Samsung Gaming Hub и Super Ultra Wide Game View. Телевизор интегрируется с Philips Hue и может динамически менять цветовую подсветку помещения под контент — для большей вовлечённости в игры и кино.

samsung micro rgb tv 115 inch korea launch 2025

Порты и беспроводные интерфейсы

Из беспроводных модулей — Wi-Fi 5, AirPlay 2 и Bluetooth 5.3. Набор портов включает четыре HDMI 2.0 (один с eARC), два USB Type-A, Ethernet и оптический аудиовыход. Такой комплект покрывает типовые сценарии подключения консолей, саундбаров и внешних плееров.

Цена и доступность

Старт состоялся в Южной Корее по цене 44,9 млн KRW (примерно $32 325). Вскоре Samsung Micro RGB TV выйдет в США, а далее — на других рынках по очереди. Компания планирует расширить линейку новыми размерами, чтобы закрыть больше пользовательских запросов.

Прямая речь — Taeyong Son, Samsung Electronics

Taeyong Son, Executive Vice President and Head of the R&D Team of the Visual Display (VD) Business at Samsung Electronics, сказал: “Micro RGB achieves unprecedented precision in the control of micrometer-sized RGB LEDs, raising the bar for color accuracy and contrast in consumer displays. With this launch, we’re setting the standard in the large-sized, ultra-premium TV market and reinforcing our commitment to next-generation display innovation.“

Итого: место в линейке Samsung

Samsung Micro RGB TV занимает промежуточную позицию: он точнее и технологичнее Neo QLED на Mini LED, но остаётся доступнее и проще в установке, чем Micro LED. Для покупателей больших диагоналей это шанс получить 115 дюймов с 4K 144 Гц, 100% BT.2020 и широким набором ИИ-и мультимедийных функций по цене существенно ниже флагманского Micro LED.

