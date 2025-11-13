Ожидается, что Samsung представит Galaxy Z Flip8 одновременно с Galaxy Z Fold8 следующим летом, и свежие сведения из Южной Кореи раскрывают интересные подробности о новом складном смартфоне.

По информации источников, Flip8 будет как минимум на 10% тоньше и легче своего предшественника. При этом толщина устройства в разложенном виде составит максимум 6 мм, в сложенном — 12 мм, а вес — около 170 г. Эти изменения должны помочь Samsung увеличить продажи Flip8 и Fold8 на 10% по сравнению с моделями Flip7 и Fold7. Цель компании — продать около 6,7 миллиона единиц новых складных смартфонов.

Решение сделать Flip8 более компактным связано с тем, что продажи Flip7 оказались относительно слабыми. Это также логично, учитывая, что китайские конкуренты Samsung в последнее время активно ориентируются на тонкие и лёгкие складные устройства.

Кроме того, Samsung, по слухам, обеспокоена возможным выходом Apple на рынок складных смартфонов в 2026 году. Хотя это может «расширить рынок» в целом, Apple также способна привлечь часть клиентов Samsung. Одним из способов удержать пользователей является улучшение привлекательности Flip8 за счёт компактности и лёгкости.

Стоит отметить, что в 2025 году Fold7 уже получил значительное уменьшение толщины и веса по сравнению с Fold6, в то время как Flip7 остался близким по размерам к Flip6. Если информация подтвердится, Flip8 получит аналогичные улучшения в следующем году.



