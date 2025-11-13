Компания Samsung официально представила новый планшет Galaxy Tab A11+, улучшенную версию ранее выпущенного Galaxy Tab A11.

Galaxy Tab A11+ получил 11-дюймовый LCD-дисплей с разрешением WUXGA (1920×1200) и частотой обновления 90 Гц, обеспечивающей более плавную прокрутку, игры и воспроизведение видео. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7300, который обеспечивает более высокую производительность по сравнению с чипом Unisoc, использовавшимся в стандартной модели. Планшет предлагается с объёмом оперативной памяти до 8 ГБ и встроенным хранилищем до 256 ГБ, которое можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.

Планшет работает под управлением оболочки One UI 8 на базе Android 16 и поддерживает интеграцию с Google Gemini. Как и флагманские устройства компании, Galaxy Tab A11+ будет получать обновления Android и патчи безопасности в течение семи лет — вплоть до Android 23.

Для фото и видеосвязи предусмотрены 8-мегапиксельная основная камера с автофокусом и 5-мегапиксельная фронтальная камера, оптимизированная для видеозвонков. Встроенная батарея ёмкостью 7040 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, что заметно быстрее, чем 15 Вт у базовой версии. По заявлениям Samsung, планшет способен воспроизводить видео до 15 часов на одном заряде.

Звук обеспечивает система из четырёх динамиков с поддержкой Dolby Atmos, при этом устройство сохраняет 3,5-мм разъём для наушников. Среди коммуникационных возможностей — Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS и поддержка 5G в отдельных модификациях.





Galaxy Tab A11+ выпускается в двух цветах — сером и серебристом. Цены на Galaxy Tab A11+ в Великобритании:

128 ГБ Wi-Fi — £249

256 ГБ Wi-Fi — £299

128 ГБ 5G — £299

256 ГБ 5G — £349