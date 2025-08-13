Samsung запустила продажи в США игрового OLED-монитора Odyssey OLED G6 — первой в мире модели с частотой обновления 500 Гц. Одновременно компания представила в стране 37- и 40-дюймовые варианты Odyssey G7.

Odyssey OLED G6, анонсированный ранее в этом году и уже три месяца доступный в других странах, в США стоит $1 000. 37-дюймовая версия Odyssey OLED G7 оценена в $900, а 40-дюймовая — в $1 200. Все новинки уже можно приобрести на сайте Samsung USA.

Odyssey OLED G6: QD-OLED, HDR и защита от выгорания пикселей

Odyssey OLED G6 (G60SF или G600S) оснащён 27-дюймовой QD-OLED-панелью с разрешением QHD (2 560 × 1 440), временем отклика 0,03 мс, переменной частотой 500 Гц и поддержкой HDR. Монитор совместим с AMD FreeSync Premium Plus и Nvidia G-Sync, сертифицирован по HDR10+ Gaming и VESA DisplayHDR True Black 500, обеспечивает пиковую яркость до 1 000 нит (типичная — 300 нит) и имеет покрытие UL Glare Free для снижения бликов.

Для защиты от выгорания пикселей реализована технология Samsung OLED Safeguard+, включающая жидкостное охлаждение, автоматическую регулировку яркости, обнаружение логотипов и панели задач, а также режим заставки. Предусмотрена трёхлетняя гарантия. Монитор получил валидацию Pantone для точной цветопередачи, RGB-подсветку и регулируемую подставку (по высоте, повороту, наклону и ориентации), совместимую с креплением VESA 100×100.

Набор портов включает два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, аудиовыход 3,5 мм, один USB 3.2 Type-B (вход) и два USB 3.2 Type-A (выход). Среди игровых функций — Black Equalizer, Eye Saver Mode, Flicker Free, Super Arena Gaming UX и Virtual Aim Point.

Odyssey G7: 37 и 40 дюймов с изогнутыми VA-панелями

37-дюймовая версия Odyssey G7 оснащена изогнутой VA-панелью с 4K-разрешением, соотношением сторон 16:9, частотой 165 Гц и кривизной 1000R. 40-дюймовая модель получила панель с соотношением сторон 21:9, кривизной 1000R и частотой 180 Гц. Обе новинки имеют контрастность 3 000:1, сертификацию AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+ Gaming и VESA DisplayHDR 600, а также игровые функции Black Equalizer, Core Sync, Off Timer Plus, Super Arena Gaming UX и Virtual Aim Point.





В комплектации — два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, аудиовыход 3,5 мм, USB 3.2 Type-B (вход) и два USB 3.2 Type-A (выход), а также регулируемые подставки с возможностью изменения высоты, наклона и поворота.

Глава подразделения дисплеев Samsung Electronics America Дэвид Фелпс отметил: