В новой утечке раскрылись ключевые изменения, которые ждут флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra. Главная новость — аппаратное обновление основной камеры, которого пользователи ждали несколько лет. Помимо этого, устройство, по всей видимости, получит более ёмкий аккумулятор, ускоренную зарядку и флагманский чипсет от Qualcomm вместо ожидаемого Exynos.

Пользователи Galaxy давно жалуются, что 200-мегапиксельная камера в Ultra-версиях остаётся неизменной и мало чем отличается между поколениями. По данным новой утечки, Galaxy S26 Ultra сохранит тот же сенсор, что и S25 Ultra, но с увеличенной диафрагмой. Это означает, что модуль сможет улавливать значительно больше света. Такой шаг должен заметно улучшить детализацию снимков в тенях и при слабом освещении, включая ночные сцены.

На фоне незначительных улучшений в Galaxy S25 Ultra, где основная роль была отведена алгоритмам искусственного интеллекта, такое аппаратное изменение воспринимается как долгожданный и важный шаг вперёд. Пользователи критиковали Samsung за отсутствие физического прогресса в фотовозможностях, несмотря на заявленное внимание к ИИ-оптимизации.

Дополнительно сообщается, что Galaxy S26 Ultra, скорее всего, наконец преодолеет планку в 5000 мА·ч по ёмкости аккумулятора. Samsung также планирует увеличить мощность быстрой зарядки — выше текущих 45 Вт, которые оставались стандартом для флагманских моделей на протяжении нескольких лет. Это одно из самых заметных обновлений энергоэффективности в линейке.





Ранее ожидалось, что серия Galaxy S26 станет дебютом нового фирменного процессора Exynos 2600. Однако, по последним данным, от этой идеи отказались: в основе флагманов теперь, вероятнее всего, окажется чип Snapdragon 8 Elite Gen 2. Такой выбор, судя по пользовательским опросам, поддержан аудиторией, и воспринимается как практичное и популярное решение.

По мнению аналитиков, Samsung могла решиться на эти улучшения в том числе из-за слухов о предстоящем iPhone 17 Pro Max. Устройства Apple 2025 года, по предварительным данным, получат более толстый корпус и увеличенную батарею, что усиливает конкуренцию в премиум-сегменте.





Так или иначе, Galaxy S26 Ultra станет важной вехой для Samsung: модель впервые за долгое время предложит заметные аппаратные изменения — не только в камере, но и в автономности, а также в выборе чипсета.