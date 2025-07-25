Премиальный бренд Acura, принадлежащий Honda и представленный на североамериканском рынке, завершает производство седана TLX. Последние экземпляры сойдут с конвейера до конца июля 2025 года. После этого единственным легковым автомобилем в модельной линейке останется лифтбек Integra.

TLX уходит из-за падения спроса

Седан TLX присутствует на рынке с 2014 года и за это время пережил два поколения. Текущее поколение было представлено в 2020 году. Модель выделяется спортивным дизайном и продуманной конструкцией: например, в подвеске используются двойные поперечные рычаги вместо типичных стоек Макферсон.

В топовой версии Type S седан оснащается 3,0-литровым турбированным V6 мощностью 360 л.с. и полным приводом. Несмотря на технические особенности, спрос на TLX резко снизился. В 2023 году в США было продано 16 731 автомобиль, а в 2024-м — всего 7 478. Для сравнения: в 2015 году дилеры реализовали 47 080 машин.

После ухода TLX в гамме Acura останется лишь одна легковая модель — лифтбек Integra, построенный на базе Honda Civic. По итогам последних лет Integra стабильно опережает TLX по продажам с трёхкратным отрывом.





Таким образом, основной упор Acura теперь делает на кроссоверы: в продаже остаются модели ADX, RDX, MDX и электрический ZDX. Эта стратегия соответствует общему тренду на рынке — интерес покупателей смещается от седанов к SUV и электрокарам.