Премиальный бренд Tank компании Great Wall представил на российском рынке подключаемый гибрид Tank 500 Hi-Charge. Новая версия стала самой мощной в линейке внедорожника: гибридная силовая установка развивает 394 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. Продажи модели стартуют до конца третьего квартала 2025 года. Сейчас автомобиль проходит сертификацию.

В состав силовой установки входит двухлитровый турбомотор и размещённый за ним электродвигатель. В сравнении с бензиновым Tank 500 Blacktrail с трёхлитровым мотором V6 (354 л.с.), гибрид демонстрирует лучшую динамику: разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды.

Электродвигатель питается от тяговой батареи ёмкостью 37,1 киловатт-часа. Её можно заряжать как от переменного, так и от постоянного тока. Без запуска бензинового двигателя внедорожник способен проехать до 115 километров. Средний расход топлива составляет 8,4 литра на 100 км. Привод — полный, с системой Torque-on-Demand и тремя блокировками дифференциалов.

Внешне гибрид отличается 19-дюймовыми колёсными дисками оригинального дизайна. Размеры кузова, по предварительным данным, совпадают с другими версиями: длина — 5078 мм, ширина — 1934 мм, высота — 1905 мм, колёсная база — 2850 мм. При этом салон у версии Hi-Charge пятиместный — из-за размещения батареи третий ряд сидений не предусмотрен.





Оснащение включает двойные стёкла, вентиляцию и массаж всех кресел, сенсорный экран для пассажиров второго ряда, шторки с электроприводом и отделку кожей Nappa.

Параллельно в Китае готовится обновление обычного Tank 500. Модель получит доработанный экстерьер и новое поколение технологий, включая систему помощи водителю Coffee Pilot Ultra и современный лидар. Премьера состоится сегодня.



