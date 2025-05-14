Недавняя попытка выдать фейковую утечку данных Steam за настоящую быстро провалилась. Однако сама ситуация — тревожный сигнал: защита цифровых аккаунтов важна как никогда.
Анонимный пользователь LinkedIn выложил сообщение о якобы утекшей базе данных с 89 миллионами аккаунтов Steam. В утечку будто бы вошли одноразовые коды двухфакторной аутентификации, номера телефонов и временные метки. Цена вопроса — $5000. Для утечки такого масштаба это подозрительно дёшево. И, как выяснилось, не зря: «утечка» оказалась сфальсифицированной.
Фальшивая сенсация от сомнительной AI-компании
Первыми об утечке заявили представители малоизвестной компании Underdark AI. Они указали, что данные продаёт некий хакер под псевдонимом Machine1337. Информацию якобы выставили на одном из даркнет-форумов.
Но уже при первом анализе специалисты заметили странности. Примеры данных содержали старые SMS-сообщения без логинов, ID аккаунтов или какой-либо связанной метаинформации. Некоторые строки повторялись, а временные метки не имели логической последовательности. Всё это указывало на сборную солянку из ранее слитых и неактуальных данных.
Компания Valve, владеющая Steam, не выпускала официальных заявлений о взломе. А упоминаемая в слухах Twilio — поставщик облачных коммуникаций — категорически отрицает любую причастность. Более того, Steam вовсе не использует Twilio для отправки кодов.
Почему это всё равно важно: аккаунты под угрозой
Несмотря на то что «утечка» оказалась подделкой, инцидент напоминает: киберугрозы реальны, и защита аккаунтов — задача каждого пользователя.
Многие аккаунты в Steam могут стоить тысячи рублей или даже долларов. Потеря такого аккаунта — не просто неприятность, а реальный ущерб.
Двухфакторная аутентификация (2FA) — надёжный способ усилить безопасность. Лучше всего использовать приложения, генерирующие коды прямо на вашем устройстве:
- Steam Guard
- Apple Пароли (встроено в iOS, iPadOS и macOS)
- Google Authenticator
- Authy
SMS-коды тоже работают, но они уязвимы к атакам через подмену SIM-карт и фишинг. Если вы всё ещё используете SMS для входа, самое время перейти на более безопасный вариант.
Как защитить свой аккаунт: короткий чеклист
Вот несколько простых, но действенных шагов:
- Включите 2FA везде, где это возможно.
- Используйте генераторы кодов, а не SMS.
- Не повторяйте пароли на разных сайтах.
- Храните пароли в надёжном менеджере.
- Подключите уведомления о входах.
Нынешний «взлом» оказался ложным, но следующий может быть настоящим. Убедитесь, что ваши аккаунты защищены заранее.