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Valve представила набор новых функций, призванных сделать игровую платформу более удобной для всех пользователей. Среди ключевых нововведений:

  • Гибкая настройка масштаба интерфейса с помощью интуитивной шкалы
  • Режим повышенной контрастности для лучшей различимости элементов управления
  • Ограничение анимаций — возможность отключить визуальные эффекты и переходы

Эти опции доступны в SteamOS и полноэкранном режиме Big Picture, оптимизированном для комфортного использования.

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Дополнительные улучшения для SteamOS:

  • Экранный диктор с регулировкой громкости, тона и скорости речи
  • Расширенные цветовые фильтры, включая:
  • Оттенки серого
  • Коррекцию яркости
  • Настройку цветовой палитры

Изменения применяются как к интерфейсу клиента, так и к игровому процессу. В настоящее время SteamOS поддерживается только на Steam Deck и Lenovo Legion Go, но компания планирует расширить список совместимых устройств.

«Представленные функции — лишь первая часть нашей работы по улучшению доступности. Впереди — еще больше инструментов для комфортной игры», — отметили представители Valve в официальном блоге.

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