Valve представила набор новых функций, призванных сделать игровую платформу более удобной для всех пользователей. Среди ключевых нововведений:
- Гибкая настройка масштаба интерфейса с помощью интуитивной шкалы
- Режим повышенной контрастности для лучшей различимости элементов управления
- Ограничение анимаций — возможность отключить визуальные эффекты и переходы
Эти опции доступны в SteamOS и полноэкранном режиме Big Picture, оптимизированном для комфортного использования.
Дополнительные улучшения для SteamOS:
- Экранный диктор с регулировкой громкости, тона и скорости речи
- Расширенные цветовые фильтры, включая:
- Оттенки серого
- Коррекцию яркости
- Настройку цветовой палитры
Изменения применяются как к интерфейсу клиента, так и к игровому процессу. В настоящее время SteamOS поддерживается только на Steam Deck и Lenovo Legion Go, но компания планирует расширить список совместимых устройств.
«Представленные функции — лишь первая часть нашей работы по улучшению доступности. Впереди — еще больше инструментов для комфортной игры», — отметили представители Valve в официальном блоге.
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии