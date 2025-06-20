Valve представила набор новых функций, призванных сделать игровую платформу более удобной для всех пользователей. Среди ключевых нововведений:

Гибкая настройка масштаба интерфейса с помощью интуитивной шкалы

интерфейса с помощью интуитивной шкалы Режим повышенной контрастности для лучшей различимости элементов управления

для лучшей различимости элементов управления Ограничение анимаций — возможность отключить визуальные эффекты и переходы

Эти опции доступны в SteamOS и полноэкранном режиме Big Picture, оптимизированном для комфортного использования.

Дополнительные улучшения для SteamOS:

Экранный диктор с регулировкой громкости, тона и скорости речи

с регулировкой громкости, тона и скорости речи Расширенные цветовые фильтры , включая:

, включая: Оттенки серого

Коррекцию яркости

Настройку цветовой палитры

Изменения применяются как к интерфейсу клиента, так и к игровому процессу. В настоящее время SteamOS поддерживается только на Steam Deck и Lenovo Legion Go, но компания планирует расширить список совместимых устройств.