Stellar Blade стала второй игрой PlayStation на Steam, преодолевшей рубеж в 100 тысяч одновременных игроков
Недавно вышедшая PC-версия Stellar Blade стала всего второй игрой, изданной PlayStation, которая преодолела отметку в 100,000 одновременных игроков на Steam.
Порт для ПК был выпущен в среду, и с тех пор количество одновременных пользователей продолжает постепенно расти. На момент написания материала пиковое число игроков составило 100,904.
Таким образом, игра, изданная в Steam компанией Sony через её подразделение PlayStation Publishing LLC, вошла в клуб «шестизначных». Однако ей ещё далеко до абсолютного рекордсмена — Helldivers 2, который на пике собрал 458,709 одновременных игроков.
Топ-10 PlayStation-игр по пиковому онлайну в Steam на данный момент выглядит следующим образом:
- Helldivers 2 — 458,709
- Stellar Blade — 100,904
- Ghost of Tsushima: Director’s Cut — 77,154
- God of War — 73,529
- Marvel’s Spider-Man Remastered — 66,436
- Horizon Zero Dawn: Complete Edition — 56,557
- Horizon Forbidden West: Complete Edition — 40,462
- The Last of Us Part 1 — 36,496
- God of War Ragnarok — 35,615
- The Last of Us Part 2 Remastered — 30,690
ПК-версия Stellar Blade получила ряд улучшений и нововведений, включая 25 новых костюмов, нового босса, поддержку DLSS и FSR, улучшенные текстуры высокого разрешения, поддержку ультрашироких экранов и другое. Разработчик Shift Up подтвердил, что часть этого контента будет доступна и на PS5 в рамках бесплатного обновления.
В прошлом месяце компания также подтвердила планы на сиквел. В её финансовом отчёте указано, что между 2024 и 2027 годами запланированы «расширение платформ» (вероятно, имеется в виду выход на ПК) и выпуск продолжения.
Если всё пойдёт по плану, то Stellar Blade 2 может выйти уже в 2026 году — что является весьма быстрым циклом разработки для современной ААА-игры.
Оригинальная Stellar Blade вышла на PlayStation 5 в прошлом году, а продажи уже превысили 1 миллион копий по всему миру.