Недавно вышедшая PC-версия Stellar Blade стала всего второй игрой, изданной PlayStation, которая преодолела отметку в 100,000 одновременных игроков на Steam.

Порт для ПК был выпущен в среду, и с тех пор количество одновременных пользователей продолжает постепенно расти. На момент написания материала пиковое число игроков составило 100,904.

Таким образом, игра, изданная в Steam компанией Sony через её подразделение PlayStation Publishing LLC, вошла в клуб «шестизначных». Однако ей ещё далеко до абсолютного рекордсмена — Helldivers 2, который на пике собрал 458,709 одновременных игроков.

Топ-10 PlayStation-игр по пиковому онлайну в Steam на данный момент выглядит следующим образом:

Helldivers 2 — 458,709 Stellar Blade — 100,904 Ghost of Tsushima: Director’s Cut — 77,154 God of War — 73,529 Marvel’s Spider-Man Remastered — 66,436 Horizon Zero Dawn: Complete Edition — 56,557 Horizon Forbidden West: Complete Edition — 40,462 The Last of Us Part 1 — 36,496 God of War Ragnarok — 35,615 The Last of Us Part 2 Remastered — 30,690

ПК-версия Stellar Blade получила ряд улучшений и нововведений, включая 25 новых костюмов, нового босса, поддержку DLSS и FSR, улучшенные текстуры высокого разрешения, поддержку ультрашироких экранов и другое. Разработчик Shift Up подтвердил, что часть этого контента будет доступна и на PS5 в рамках бесплатного обновления.

В прошлом месяце компания также подтвердила планы на сиквел. В её финансовом отчёте указано, что между 2024 и 2027 годами запланированы «расширение платформ» (вероятно, имеется в виду выход на ПК) и выпуск продолжения.

Если всё пойдёт по плану, то Stellar Blade 2 может выйти уже в 2026 году — что является весьма быстрым циклом разработки для современной ААА-игры.

Оригинальная Stellar Blade вышла на PlayStation 5 в прошлом году, а продажи уже превысили 1 миллион копий по всему миру.