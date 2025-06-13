Valve выпустила бета-версию Steam с полноценной поддержкой чипов Apple Silicon. Впервые за всё время платформа стала универсальным macOS-приложением, оптимизированным под архитектуру ARM. Обновление доступно уже сейчас — его можно установить вручную через настройки клиента.

До сих пор Steam для macOS работал исключительно через слой эмуляции Rosetta 2. Это негативно сказывалось на производительности, запуске и интерфейсе клиента, построенного на Chromium. С приближением полного отказа Apple от Rosetta, переход Steam на нативную архитектуру ARM стал особенно актуален.

Что изменилось в новой версии

Теперь Steam представляет собой универсальное macOS-приложение (Universal App), что означает:

значительно более быструю загрузку клиента;

ускоренную навигацию по вкладкам и прокрутку;

плавную работу страниц Store и Community.

Ключевое изменение — переход Chromium Embedded Framework с x86 на архитектуру Apple Silicon. Именно этот компонент ранее создавал основную нагрузку и снижал отзывчивость интерфейса.

Переход на нативную поддержку заметен сразу: даже обычный переход между вкладками или запуск библиотеки происходит быстрее, без характерных задержек, к которым привыкли пользователи Mac.

Как включить нативную версию Steam

Чтобы протестировать обновлённый клиент уже сейчас, нужно:

Открыть приложение Steam на Mac. Перейти в Steam > Настройки > Интерфейс. В разделе Beta Participation выбрать Steam Beta Update. Перезапустить Steam для загрузки новой версии (~230 МБ). Убедиться, что запущена ARM-версия, можно через Activity Monitor: в столбце «Kind» будет указано «Apple».

Почему это важно прямо сейчас

Apple уже подтвердила, что Rosetta 2 будет исключена из будущих версий macOS. macOS Tahoe станет последним релизом для Mac с процессорами Intel, и Rosetta останется только в ограниченной форме для поддержки старых игр.

Официально Apple заявила:

Rosetta была создана для упрощения перехода на Apple Silicon. Мы планируем поддерживать её до macOS 27. Далее останется только ограниченная функциональность для старых, необновляемых игровых приложений.

На фоне этих изменений обновлённый Steam выходит как нельзя более вовремя. С запуском Game Porting Toolkit 2 и новыми инструментами разработки под Apple Silicon, Valve подтверждает свою готовность к будущим требованиям macOS.