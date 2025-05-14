Если вы активно пользуетесь Steam, сейчас — не лучшее время расслабляться. В даркнете появилось объявление о продаже 89 миллионов аккаунтов Steam, и даже если информация окажется частично достоверной, риски слишком высоки, чтобы их игнорировать.

89 миллионов аккаунтов Steam выставлены на продажу

Первым внимание к утечке привлёк пользователь X (бывший Twitter) под ником MellowOnline1. Он заметил публикацию от Underdark AI на LinkedIn, в которой рассказывалось о сообщении от некоего Machine1337 — продавца на одном из известных чёрных форумов.

Согласно посту, Machine1337 предлагает 89 миллионов учётных записей Steam всего за $5000. Не звучит ли это как сделка века — для киберпреступников?

Пока не подтверждено, насколько достоверны эти данные, но даже вероятность утечки такого масштаба — повод срочно сменить пароль и проверить защиту аккаунта. Особенно если вы не используете двухфакторную аутентификацию.

Кто виноват и откуда данные?

Пока в ситуации больше вопросов, чем ответов. Изначально подозрения пали на Valve, но представители компании заявили, что источником утечки они не являются.

Следующим под прицел попал сервис Twilio — он якобы обеспечивает 2FA для Steam. Но Valve снова вмешалась и опровергла это, утверждая, что никогда не использовала Twilio для защиты аккаунтов.

Таким образом, источник утечки остаётся неизвестным. Это тревожно: если мы не знаем, как произошёл слив, мы не можем быть уверены, что утечка уже остановлена.

Что делать пользователям прямо сейчас

Если вы не включили Steam Guard — двухфакторную аутентификацию от Valve, сделайте это немедленно. Она обеспечивает дополнительный уровень защиты, который не позволит взломать аккаунт даже при наличии логина и пароля.

Также стоит:

Сменить пароль на Steam (особенно если вы используете один и тот же пароль в других сервисах).

Проверить почту, привязанную к аккаунту, на наличие подозрительных писем.

Быть осторожнее с фишингом — после таких утечек часто следуют атаки с использованием правдоподобных писем и уведомлений.

У вас в библиотеке десятки или даже сотни игр? Тогда потеря аккаунта может стоить гораздо дороже, чем кажется.