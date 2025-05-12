Компания MSI анонсировала участие в Computex 2025, где представит целую линейку новых решений для ПК и индустриального сектора. Главное внимание привлечёт EdgeXpert MS-C931 — настольный ИИ-суперкомпьютерна базе платформы Nvidia DGX Spark, рассчитанный на работу с моделями ИИ и LLM.

EdgeXpert MS-C931: компактный ИИ-гигант

Флагманом экспозиции MSI станет MS-C931 — компактная система с производительностью до 1000 AI TOPS (FP4), основанная на Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip. Внутри:

GPU на архитектуре Nvidia Blackwell

5-е поколение Tensor-ядер

CPU Grace ARM , состоящий из 20 энергоэффективных ядер

, состоящий из 20 энергоэффективных ядер Интерфейс NVLink-C2C для быстрой связи CPU и GPU

для быстрой связи CPU и GPU Поддержка 128 ГБ унифицированной памяти

Возможность работы с LLM до 200 миллиардов параметров (до 405 млрд при связке из двух чипов)

(до при связке из двух чипов) Сетевой модуль ConnectX 7

До 4 ТБ NVMe-хранилища

MS-C931 будет поставляться с предустановленным ПО Nvidia для ИИ — поддерживаются модели от Meta*, Google, DeepSeek и других разработчиков.

Новинки в линейке материнских плат и мини-ПК

Помимо EdgeXpert, MSI также покажет обновлённые индустриальные системы и материнские платы для новейших процессоров Intel. Среди ключевых новинок:

MS-C926 — ультратонкий безвентиляторный ПК для цифровой вывески и smart retail

— ультратонкий безвентиляторный ПК для цифровой вывески и smart retail MS-927 — компактный ПК с процессорами Intel Core Ultra , ориентированный на edge-компьютинг

— компактный ПК с процессорами , ориентированный на edge-компьютинг MS-CF20 — новая ATX-плата с поддержкой Intel Arrow Lake-S (16-е поколение)

MSI также анонсирует новые системы на базе Intel Twin Lake, Raptor Lake Refresh, Bartlett Lake и Arrow Lake.

Фокус на edge AI и smart retail

На стенде MSI будут проходить живые демонстрации решений для:

умной торговли и цифровых вывесок

управления удалённой инфраструктурой через SysLink

компактных ИИ-систем в корпусе fanless palm box для ограниченных пространств

для ограниченных пространств внедрения LLM и чат-ботов с помощью ПО AI smartLink

MSI делает ставку на расширение экосистемы edge AI, совмещая производительность, компактность и возможности интеграции в бизнес-среду.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.