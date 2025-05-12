Компания MSI анонсировала участие в Computex 2025, где представит целую линейку новых решений для ПК и индустриального сектора. Главное внимание привлечёт EdgeXpert MS-C931 — настольный ИИ-суперкомпьютерна базе платформы Nvidia DGX Spark, рассчитанный на работу с моделями ИИ и LLM.
EdgeXpert MS-C931: компактный ИИ-гигант
Флагманом экспозиции MSI станет MS-C931 — компактная система с производительностью до 1000 AI TOPS (FP4), основанная на Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip. Внутри:
- GPU на архитектуре Nvidia Blackwell
- 5-е поколение Tensor-ядер
- CPU Grace ARM, состоящий из 20 энергоэффективных ядер
- Интерфейс NVLink-C2C для быстрой связи CPU и GPU
- Поддержка 128 ГБ унифицированной памяти
- Возможность работы с LLM до 200 миллиардов параметров (до 405 млрд при связке из двух чипов)
- Сетевой модуль ConnectX 7
- До 4 ТБ NVMe-хранилища
MS-C931 будет поставляться с предустановленным ПО Nvidia для ИИ — поддерживаются модели от Meta*, Google, DeepSeek и других разработчиков.
Новинки в линейке материнских плат и мини-ПК
Помимо EdgeXpert, MSI также покажет обновлённые индустриальные системы и материнские платы для новейших процессоров Intel. Среди ключевых новинок:
- MS-C926 — ультратонкий безвентиляторный ПК для цифровой вывески и smart retail
- MS-927 — компактный ПК с процессорами Intel Core Ultra, ориентированный на edge-компьютинг
- MS-CF20 — новая ATX-плата с поддержкой Intel Arrow Lake-S (16-е поколение)
MSI также анонсирует новые системы на базе Intel Twin Lake, Raptor Lake Refresh, Bartlett Lake и Arrow Lake.
Фокус на edge AI и smart retail
На стенде MSI будут проходить живые демонстрации решений для:
- умной торговли и цифровых вывесок
- управления удалённой инфраструктурой через SysLink
- компактных ИИ-систем в корпусе fanless palm box для ограниченных пространств
- внедрения LLM и чат-ботов с помощью ПО AI smartLink
MSI делает ставку на расширение экосистемы edge AI, совмещая производительность, компактность и возможности интеграции в бизнес-среду.
* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.