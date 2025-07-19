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Всего через 2 года после запуска Tesla предпринимает беспрецедентные меры по спасению своего электропикапа, который рискует стать одним из самых громких провалов в автомобильной истории.

Содержание
1. Отчаянный шаг
2. Проблемы Cybertruck
3. Почему это важно?

Отчаянный шаг

Компания начала предлагать бесплатный перенос Full Self-Driving (FSD) стоимостью $12 000 для покупателей Cybertruck. Это революционное решение, поскольку:

  • Ранее FSD было привязано к автомобилю, а не владельцу
  • Такую привилегию получали только покупатели массовых моделей (Model 3/Y) во время краткосрочных акций

Проблемы Cybertruck

  1. Катастрофическое падение продаж
  • II квартал 2025: 4 306 единиц (-50,8% к 2023)
  • Для сравнения: Ford F-150 Lightning продаётся в 10 раз лучше
  1. Критика со всех сторон
  • Пятна ржавчины на «нержавеющей» стали
  • Кривые зазоры кузовных панелей
  • Сырое программное обеспечение
  1. Провал у целевой аудитории
  • Покупатели пикапов предпочитают традиционный дизайн
  • Цена $60 000+ делает его нишевым продуктом

Почему это важно?

  • Tesla впервые субсидирует продажи за счёт своего самого прибыльного продукта
  • Компания признаёт: Cybertruck не может продаваться без радикальных стимулов
  • Акция совпадает с окончанием федеральных льгот на $7 500

Эксперты сомневаются, что даже такой жёсткий шаг исправит ситуацию. Cybertruck остаётся «автомобилем для фанатов» с сомнительными перспективами на массовом рынке.

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Пока Tesla делает ставку на лояльность своих клиентов, но сможет ли это спасти репутацию самого противоречивого автомобиля десятилетия? Ответ станет ясен уже в ближайшие кварталы.


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