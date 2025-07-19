Всего через 2 года после запуска Tesla предпринимает беспрецедентные меры по спасению своего электропикапа, который рискует стать одним из самых громких провалов в автомобильной истории.
Отчаянный шаг
Компания начала предлагать бесплатный перенос Full Self-Driving (FSD) стоимостью $12 000 для покупателей Cybertruck. Это революционное решение, поскольку:
- Ранее FSD было привязано к автомобилю, а не владельцу
- Такую привилегию получали только покупатели массовых моделей (Model 3/Y) во время краткосрочных акций
Проблемы Cybertruck
- Катастрофическое падение продаж
- II квартал 2025: 4 306 единиц (-50,8% к 2023)
- Для сравнения: Ford F-150 Lightning продаётся в 10 раз лучше
- Критика со всех сторон
- Пятна ржавчины на «нержавеющей» стали
- Кривые зазоры кузовных панелей
- Сырое программное обеспечение
- Провал у целевой аудитории
- Покупатели пикапов предпочитают традиционный дизайн
- Цена $60 000+ делает его нишевым продуктом
Почему это важно?
- Tesla впервые субсидирует продажи за счёт своего самого прибыльного продукта
- Компания признаёт: Cybertruck не может продаваться без радикальных стимулов
- Акция совпадает с окончанием федеральных льгот на $7 500
Эксперты сомневаются, что даже такой жёсткий шаг исправит ситуацию. Cybertruck остаётся «автомобилем для фанатов» с сомнительными перспективами на массовом рынке.
Пока Tesla делает ставку на лояльность своих клиентов, но сможет ли это спасти репутацию самого противоречивого автомобиля десятилетия? Ответ станет ясен уже в ближайшие кварталы.
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