Всего через 2 года после запуска Tesla предпринимает беспрецедентные меры по спасению своего электропикапа, который рискует стать одним из самых громких провалов в автомобильной истории.

Отчаянный шаг

Компания начала предлагать бесплатный перенос Full Self-Driving (FSD) стоимостью $12 000 для покупателей Cybertruck. Это революционное решение, поскольку:

Ранее FSD было привязано к автомобилю, а не владельцу

Такую привилегию получали только покупатели массовых моделей (Model 3/Y) во время краткосрочных акций

Проблемы Cybertruck

Катастрофическое падение продаж

II квартал 2025: 4 306 единиц (-50,8% к 2023)

Для сравнения: Ford F-150 Lightning продаётся в 10 раз лучше

Критика со всех сторон

Пятна ржавчины на «нержавеющей» стали

Кривые зазоры кузовных панелей

Сырое программное обеспечение

Провал у целевой аудитории

Покупатели пикапов предпочитают традиционный дизайн

Цена $60 000+ делает его нишевым продуктом

Почему это важно?

Tesla впервые субсидирует продажи за счёт своего самого прибыльного продукта

Компания признаёт: Cybertruck не может продаваться без радикальных стимулов

Акция совпадает с окончанием федеральных льгот на $7 500

Эксперты сомневаются, что даже такой жёсткий шаг исправит ситуацию. Cybertruck остаётся «автомобилем для фанатов» с сомнительными перспективами на массовом рынке.

Пока Tesla делает ставку на лояльность своих клиентов, но сможет ли это спасти репутацию самого противоречивого автомобиля десятилетия? Ответ станет ясен уже в ближайшие кварталы.



