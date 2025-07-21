Ожидается, что новый iPad Pro с чипом M5 будет одинаково удобен для селфи как в портретной, так и в ландшафтной ориентации. По информации от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple добавит вторую фронтальную камеру на портретной грани нового планшета. На первый взгляд это небольшое улучшение, но оно позволит iPad Pro автоматически определять, какую камеру использовать для центровки изображения при видеозвонках и селфи.

Ранее все модели iPad оснащались одной фронтальной камерой, размещённой на портретной стороне. В 2024 году Apple изменила расположение камеры, перенесла её на горизонтальную грань в iPad Pro с чипом M4, и пользователи, работающие в ландшафтной ориентации, оценили это. Однако тем, кто предпочитает вертикальный режим, стало сложнее разблокировать устройство через Face ID.

Теперь с двумя фронтальными камерами пользователям больше не придётся подстраиваться под расположение объектива — устройство само выберет подходящую камеру в зависимости от положения.

Кроме новой камеры, iPad Pro с чипом M5 предложит небольшие улучшения производительности и повышенную энергоэффективность. Помимо нового планшета, Apple также планирует обновить Vision Pro, MacBook Pro, Mac mini и iMac, оснастив их чипами следующего поколения.



