Яндекс Фабрика представила новую линейку холодильников под брендом Tuvio. Это первая товарная категория такого рода для производителя. В серию вошли десять моделей, различающихся по габаритам, цветам и типу управления. Устройства оснащены инверторными компрессорами и системой равномерного охлаждения, что способствует более длительному хранению продуктов и продлевает срок службы техники. Стартовая цена на Яндекс Маркете составляет 39 990 рублей. Все модели обеспечены пятилетней гарантией.

Технологии хранения: No Frost и управление микроклиматом

Холодильники Tuvio поддерживают постоянную температуру без образования наледи — этого удалось добиться благодаря системе No Frost. Охлаждение камеры происходит за счёт равномерного распределения холодного воздуха, а после открытия дверцы температура быстро возвращается к заданной. За это отвечают технологии Multi Air Flow и Metal Cooling: задняя металлическая стенка ускоряет теплообмен.

Два отдельных ящика позволяют задавать индивидуальные параметры: влажность регулируется в отделении для овощей, а температуру — в зоне хранения рыбы и мяса. Такие настройки способствуют более бережному хранению разных категорий продуктов.

Удобство управления и простота ухода

Модели с инверторным компрессором работают тише, чем устройства с обычным мотором, и адаптируют мощность в зависимости от загрузки. Это повышает энергоэффективность и снижает потребление электроэнергии.





Панель управления у разных моделей расположена либо внутри холодильной камеры, либо на внешней сенсорной панели. Особенность конструкции — скрытый конденсатор: он не накапливает пыль, благодаря чему упрощается уход за прибором.

Размеры и дизайн: от 310 до 335 литров

Холодильники Tuvio выпускаются в двух форматах. Высота моделей — 185 или 195 см. При этом общий объём составляет 310 или 335 литров соответственно. Морозильная камера вмещает до 95 литров, что позволяет хранить даже габаритные упаковки.





Цветовая гамма универсальна: белый, нержавеющая сталь и тёмная нержавеющая сталь подойдут к разным типам интерьеров. Устройства рассчитаны как на небольшие семьи, так и на более широкую аудиторию.