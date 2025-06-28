По данным источников, компания Foxconn совместно с Nvidia рассматривает возможность использования роботов-гуманоидов на новом заводе по производству серверов для искусственного интеллекта в Хьюстоне.

В случае реализации проекта это станет первым случаем применения гуманоидов в сборке продукции Nvidia, а также первым производством серверов ИИ Foxconn с их использованием.

Анонимные источники, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что развертывание роботов может быть завершено в ближайшее время, а их эксплуатация начнется уже в первом квартале 2026 года.

Новый завод в Хьюстоне: преимущества для робототехники

Выбор Хьюстона в качестве площадки обусловлен его стратегическим расположением, современной планировкой и большей площадью по сравнению с существующими заводами по производству серверов ИИ.





Пока ни Nvidia, ни Foxconn официально не подтвердили эти планы, но отчеты свидетельствуют о растущем интересе обеих компаний к автоматизации, особенно в сферах, требующих скорости и гибкости, таких как производство серверов ИИ.

Foxconn уже разрабатывает собственных человекоподобных роботов через дочернюю компанию Foxconn Industrial Internet, обучая их выполнению базовых задач: прокладке кабелей, размещению объектов и простой сборке.





Новые модели роботов от Foxconn

На недавней презентации в Тайбэе Лео Го, генеральный менеджер подразделения робототехники Foxconn, анонсировал выпуск двух моделей роботов в ноябре 2025 года.

Одна из версий будет оснащена ногами, а другая — колесной платформой для автономного передвижения. По словам Го, колесная модель окажется дешевле, однако точные цены пока не раскрываются.





Интерес Nvidia к гуманоидной робототехнике

Nvidia активно развивает направление гуманоидных роботов, предоставляя ИИ-платформы, которые используют многие разработчики для создания человекоподобных машин.

На недавней конференции Nvidia GTC 2025 генеральный директор компании Дженсен Хуан заявил, что массовое внедрение таких роботов в производство произойдет «менее чем через пять лет».

Планы Nvidia в Техасе

Помимо сотрудничества с Foxconn в Хьюстоне, Nvidia также объявила о втором партнерстве в Далласе с компанией Wistron. Ожидается, что оба завода начнут работу в течение 12–15 месяцев.

Однако остается открытым вопрос: если Nvidia намерена производить человекоподобных роботов в США, где именно будет налажено их производство?

Где будут производиться роботы?

Foxconn может выбрать Тайвань, где базируется ее робототехническое подразделение, или Китай, где компания уже имеет крупные заводы и сотрудничала с UBTech.

Также рассматриваются Вьетнам и Индия, учитывая активную экспансию Foxconn в этих странах для снижения издержек.

Альтернативный вариант — передача производства компонентов известным робототехническим компаниям из Японии или Южной Кореи, где технологии более развиты.

Хотя локализация производства в США также возможна, это, скорее всего, долгосрочная стратегия.

Именно от этого решения будет зависеть масштабируемость проекта: станет ли автоматизированное производство частью глобальных цепочек поставок или будет развиваться в рамках локализованных решений.