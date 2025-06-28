По данным источников, компания Foxconn совместно с Nvidia рассматривает возможность использования роботов-гуманоидов на новом заводе по производству серверов для искусственного интеллекта в Хьюстоне.
В случае реализации проекта это станет первым случаем применения гуманоидов в сборке продукции Nvidia, а также первым производством серверов ИИ Foxconn с их использованием.
Анонимные источники, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что развертывание роботов может быть завершено в ближайшее время, а их эксплуатация начнется уже в первом квартале 2026 года.
Новый завод в Хьюстоне: преимущества для робототехники
Выбор Хьюстона в качестве площадки обусловлен его стратегическим расположением, современной планировкой и большей площадью по сравнению с существующими заводами по производству серверов ИИ.
Пока ни Nvidia, ни Foxconn официально не подтвердили эти планы, но отчеты свидетельствуют о растущем интересе обеих компаний к автоматизации, особенно в сферах, требующих скорости и гибкости, таких как производство серверов ИИ.
Foxconn уже разрабатывает собственных человекоподобных роботов через дочернюю компанию Foxconn Industrial Internet, обучая их выполнению базовых задач: прокладке кабелей, размещению объектов и простой сборке.
Новые модели роботов от Foxconn
На недавней презентации в Тайбэе Лео Го, генеральный менеджер подразделения робототехники Foxconn, анонсировал выпуск двух моделей роботов в ноябре 2025 года.
Одна из версий будет оснащена ногами, а другая — колесной платформой для автономного передвижения. По словам Го, колесная модель окажется дешевле, однако точные цены пока не раскрываются.
Интерес Nvidia к гуманоидной робототехнике
Nvidia активно развивает направление гуманоидных роботов, предоставляя ИИ-платформы, которые используют многие разработчики для создания человекоподобных машин.
На недавней конференции Nvidia GTC 2025 генеральный директор компании Дженсен Хуан заявил, что массовое внедрение таких роботов в производство произойдет «менее чем через пять лет».
Планы Nvidia в Техасе
Помимо сотрудничества с Foxconn в Хьюстоне, Nvidia также объявила о втором партнерстве в Далласе с компанией Wistron. Ожидается, что оба завода начнут работу в течение 12–15 месяцев.
Однако остается открытым вопрос: если Nvidia намерена производить человекоподобных роботов в США, где именно будет налажено их производство?
Где будут производиться роботы?
Foxconn может выбрать Тайвань, где базируется ее робототехническое подразделение, или Китай, где компания уже имеет крупные заводы и сотрудничала с UBTech.
Также рассматриваются Вьетнам и Индия, учитывая активную экспансию Foxconn в этих странах для снижения издержек.
Альтернативный вариант — передача производства компонентов известным робототехническим компаниям из Японии или Южной Кореи, где технологии более развиты.
Хотя локализация производства в США также возможна, это, скорее всего, долгосрочная стратегия.
Именно от этого решения будет зависеть масштабируемость проекта: станет ли автоматизированное производство частью глобальных цепочек поставок или будет развиваться в рамках локализованных решений.