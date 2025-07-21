Крупнейший в мире производитель чипов TSMC ранее заявлял, что потратит 165 миллиардов долларов на строительство заводов в США, способных выпускать передовые полупроводники. После публикации отчёта за второй квартал компания провела конференц-звонок, в ходе которого обновила информацию о своих глобальных производственных планах. В Аризоне TSMC собирается построить шесть передовых фабрик по производству кремниевых пластин, две фабрики по передовой упаковке микросхем и центр исследований и разработок.

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй сообщил, что первая и вторая фабрики в Аризоне уже построены, а строительство третьей уже началось. По словам главы компании, TSMC наблюдает «сильный интерес» со стороны клиентов из США, что заставило компанию ускорить график массового производства, сократив его на несколько кварталов. Он также отметил: «TSMC продолжит играть ключевую и неотъемлемую роль в успехе наших клиентов, оставаясь важным партнёром и частью экосистемы полупроводниковой промышленности США».

На фоне угрозы со стороны бывшего президента Дональда Трампа ввести 25% пошлины на импортные полупроводники, скорее всего, налоги будут применяться к устройствам, содержащим микросхемы, произведённые за пределами США. Например, Apple придётся платить налог за каждый iPhone, ввозимый в США из Китая или Индии. Кроме того, Apple также будет облагаться пошлиной за сами чипы, если они не произведены в США.

Фабрика в Аризоне, начавшая производство 4нм чипов в прошлом году, продолжит делать это и в текущем году. Особенно впечатляет то, что выход годных кристаллов при производстве по 4нм техпроцессу в США соответствует уровню на фабриках TSMC в Тайване. К примеру, на этой линии могут производиться следующие чипы Apple:





A16 Bionic — используется в iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 15 Plus. По имеющимся данным, TSMC начала пробное и мелкосерийное производство этих чипов и уже наращивает объёмы массового выпуска.

— используется в iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 15 Plus. По имеющимся данным, TSMC начала пробное и мелкосерийное производство этих чипов и уже наращивает объёмы массового выпуска. S9 SiP (System in Package) — используется в Apple Watch Ultra 2, и, возможно, будет установлен в обновлённую версию HomePod mini, которая может выйти позже в этом году.

Вторая фабрика в Аризоне уже построена. Именно здесь компания стремится начать выпуск 3нм чипов на несколько кварталов раньше, чем планировалось, из-за высокого спроса в США. Массовое производство 3нм может начаться уже в конце 2025 года или в начале 2026 года.

Комментарий генерального директора TSMC, Си-Си Вэя:





«Если говорить о второй половине 2025 года, мы пока не заметили изменений в поведении клиентов. Однако мы понимаем риски и неопределённость, связанные с потенциальным воздействием тарифной политики, особенно в потребительском и чувствительном к цене сегментах.»

В апреле этого года TSMC приступила к строительству третьей фабрики в Аризоне. Именно на этой площадке будут выпускаться 2нм и A16-чипы (фактически соответствующие 1,6нм техпроцессу).

Первые смартфоны с 2нм процессором появятся в конце этого года или в начале 2026 года, но производиться они будут на фабриках в Тайване. Производство 2нм и A16-чипов в США начнётся не раньше конца текущего десятилетия.





Финансовые результаты TSMC за второй квартал 2025 года:

Во втором квартале компания заработала 933,8 миллиарда новых тайваньских долларов (31,7 миллиарда долларов США). Чистая прибыль составила 398,27 миллиарда новых тайваньских долларов (13,5 миллиарда долларов США), что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Иными словами, это был ещё один сильный квартал для TSMC.

На прошлой неделе рыночная стоимость компании впервые в истории превысила 1 триллион долларов. В ходе предрыночной торговли на платформе Robinhood акции TSMC стоили $240,50, что на 4,2% выше. Максимум за 52 недели составляет $248,28, а минимум — $133,57. Таким образом, в 2025 году акции выросли уже на 19,3%.