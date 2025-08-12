Honor официально подтвердила скорый запуск второго поколения компактного раскладного смартфона — Honor Magic V Flip 2. Как и в прошлом году, дизайн устройства создавался совместно с модным дизайнером профессором Джимми Чу. Хотя точная дата презентации не названа, публикация первого тизера указывает, что премьера может состояться уже в августе.

Дизайн с кристаллами и «звёздным небом»

Первый тизер демонстрирует заднюю панель с инкрустацией кристаллами и эффектом звёздного неба. По словам компании, он достигается с помощью специальной технологии обработки материалов. По утечкам, основной гибкий экран будет иметь диагональ 6,8 дюйма, выполнен по технологии LTPO и поддерживает высокую частоту обновления. Дополнительный внешний дисплей — LTPO-матрица на 4 дюйма с повышенной герцовкой.

Характеристики и производительность

Honor Magic V Flip 2, по данным инсайдеров, получит чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, произведённый TSMC по 4-нм техпроцессу. Этот процессор уже используется в игровых и производительных моделях — таких как Redmi Turbo 5 Pro, iQOO Z10 Turbo Pro, iQOO Neo 10 (Индия) и Oppo K13 Turbo Pro.

Смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 5 500 мА·ч с проводной зарядкой на 80 Вт, что станет одним из рекордных показателей для раскладных моделей 2025 года. Ожидается, что устройство будет легче и тоньше предшественника — около 190 г и менее 7 мм в толщину в разложенном виде.

Цена и доступность

Первая версия Magic V Flip в Китае стоила от 4 999 юаней (примерно $700). Новинка, по предварительным данным, сохранит схожий ценовой диапазон.