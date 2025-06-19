Google неожиданно отказалась от услуг Samsung Foundry и заключила многолетний контракт с тайваньской TSMC на производство чипов Tensor для смартфонов Pixel — по меньшей мере до серии Pixel 14. Этот шаг стал холодным душем для Samsung и запустил внутреннюю проверку проблем полупроводникового подразделения.

Причины ухода Google

По данным инсайдеров, ключевыми факторами стали невысокая выходность и энергоэффективность линий Samsung. Дополнительным мотивом послужила опасение Google, что секреты её чипов могут просочиться в мобильное подразделение южнокорейской компании — ситуация, из‑за которой Apple также перешла на TSMC десять лет назад.

Внутренние дискуссии Samsung: разделение бизнеса и перестановки кадров

Samsung рассматривает несколько сценариев: выделить Foundry в отдельную компанию и передать часть дизайнерского подразделения System LSI бизнес‑юниту смартфонов Samsung MX. На глобальном стратегическом совещании Device Solutions во главе с вице‑председателем Чон Ён‑хьоном обсуждаются шаги по укреплению литейного направления.

Утраченные клиенты и падение доли рынка

За последние годы Samsung Foundry потеряла Qualcomm (после проблем с перегревом Snapdragon 8 Gen 1), Nvidia (серия RTX 3000) и теперь Google. Рыночная доля Samsung в контрактном производстве чипов сократилась до 7,7 %, тогда как TSMC удерживает 67,6 %.

Планы на 3 нм и 2 нм, сотрудничество с Synopsys

Несмотря на многомиллиардные инвестиции, 3‑нанометровый процесс Samsung востребован пока лишь собственным System LSI. На 2 нм техпроцессе также отмечаются проблемы с выходом годных кристаллов. Компания привлекла Synopsys для повышения yield и смещает фокус на автомобильные и робототехнические решения. Успешный запуск 2 нм Exynos 2600 без перегрева и троттлинга может помочь вернуть клиентов вроде Nvidia и Qualcomm.

Перспективы до 2030 года

Корпоративная цель «догнать и перегнать TSMC» к 2030‑му отодвигается: пока отставание растёт. Samsung ставит на реформу структуры foundry‑бизнеса и улучшение технологий, надеясь переломить тенденцию и сократить разрыв в следующем технологическом цикле.