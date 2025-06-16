Тайваньское Министерство экономики объявило о запрете поставок полупроводников компаний Huawei и SMIC. Тем самым республика впервые поддержала американские санкции против китайских технологических гигантов. Решение стало кульминацией пятилетних переговоров и давления со стороны США, которые ранее грозили TSMC штрафом в миллиард долларов за поставку чиплетов Huawei.

Чем отличаются чип и чиплет

Классический монолитный чип создаётся на одном кристалле и полностью производится по единому техпроцессу. Даже те блоки, которым не нужна топовая литография, вынужденно используют её, что повышает сложность и стоимость.

Чиплеты — это модульный подход: отдельные небольшие кристаллы (CPU‑ядра, GPU, контроллеры памяти, модули ИИ и т. д.) изготавливаются по разным техпроцессам, а затем объединяются в единый корпус. Такой метод позволяет сочетать передовые и более простые узлы, оптимизируя расходы и энергоэффективность.

Почему TSMC оказалась под ударом

TSMC использует технологические решения из США, поэтому ещё до решения Тайваня не могла поставлять Huawei и SMIC новейшие чипы без американской лицензии. Нарушение этих правил грозило компании штрафом — по данным инсайдеров, до 1 млрд долларов — за отправку чиплета для ИИ‑ускорителя Ascend 910B.

Новое внутреннее ограничение фактически закрывает возможность экспортировать любые ключевые полупроводники китайским клиентам, даже если они не относятся к «критическим» позициям в санкционном списке США.

Последствия для китайской индустрии

Санкции вынудили Huawei и SMIC переходить на более дорогие и менее точные методы производства, например на многошаблонную эксимерную литографию старых поколений. Это позволяет частично сократить технологическое отставание от TSMC, но значительно повышает себестоимость и снижает выход годных кристаллов.

Что будет дальше

• Huawei продолжит развивать собственные проектные решения, фокусируясь на чиплетах и отечественных процессах.

• SMIC, оставаясь третьим по объёму контрактным производителем в мире, ускорит инвестиции в альтернативные технологии, хотя догнать 3‑нм нормы TSMC пока не может.

• США могут ужесточить контроль за оборудованием ASML и других производителей, чтобы лишить Китай доступа к литографическим сканерам последнего поколения.

• Тайваньские власти получат более крепкий переговорный аргумент в отношениях с Вашингтоном, но рискуют потерять часть заказов, если китайские клиенты найдут обходные пути.

Новое эмбарго окончательно формирует жёсткие рамки для китайских компаний в гонке за полупроводниковым суверенитетом и усиливает зависимость мирового рынка от решений TSMC и Samsung Foundry.