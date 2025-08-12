Яндекс Плюс совместно с S7 Airlines представил в Telegram мини-игру с виртуальными ассоциативными картами. Новый формат позволяет переосмыслить повседневные вопросы, прислушаться к своим эмоциям и взглянуть на ситуацию под другим углом.

Как работает игра

Запустить проект можно через Telegram-бота @puteshestvennikam_bot. На старте пользователю доступна одна из четырех тематик. Перед началом предлагается короткий онбординг с советами, которые помогают сосредоточиться на запросе — от внутреннего вопроса до конкретной жизненной ситуации.

После выбора темы игрок получает изображение, которое можно интерпретировать самостоятельно или с помощью подсказок. Например, карта с фонарём из колоды «Гармония» напоминает: «Прошлое не мешает идти вперёд — оно подсвечивает путь». А карта со старым радиоприёмником из колоды «Путь» символизирует интуитивное знание, возвращение к истокам или неожиданное озарение.

Темы и особенности

Одна из тематик разработана совместно с S7 Airlines и открывает игру. Она не получила названия вроде «Путешествия» или «Отдых» — разработчики оставили игрокам возможность самим определить, где начинается их внутренний маршрут и чем может завершиться неожиданное приключение.

«Мы создаем продукты, которые делают жизнь наших подписчиков еще более насыщенной и осмысленной. Образы на изображениях превратят любую короткую паузу — в поездке, на отдыхе или даже на работе — в возможность для самопознания», — отметила Наталья Воропаева, руководитель опций Яндекс Плюса.

Мини-игра не ограничена одним раскладом: после завершения можно выбрать новую тему, сохранить результат или поделиться им с друзьями.





Опция «Путешественникам» и Яндекс Плюс

Игру дополняет опция «Путешественникам» в Яндекс Плюсе. Она позволяет получать одинаковое количество баллов Плюса и миль S7 Airlines за заказы в сервисах Яндекса, участвовать в закрытых распродажах авиабилетов и отелей, а также бесплатно выбирать места в самолёте. Стоимость опции — 200 рублей в месяц.

Подписка Яндекс Плюс объединяет более 43 миллионов пользователей и открывает доступ к Кинопоиску, Яндекс Музыке, Яндекс Книгам, Яндекс Пэй и другим сервисам. В подписку можно добавить до трёх близких с отдельными аккаунтами и персональными рекомендациями, а также подключать дополнительные опции и спецпредложения партнёров.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.