8 октября 2025 года Яндекс Плюс представил опцию «Больше близких», которая делает семейную подписку более гибкой. Теперь в одном аккаунте можно объединить до шести участников и подключить до пятнадцати устройств одновременно.

До шести участников и пятнадцати устройств

Ранее в семейной подписке можно было добавить максимум четырёх участников и десять устройств. Новая опция позволяет пригласить ещё двух близких и подключить дополнительно пять гаджетов.

Каждый участник группы получает полный доступ к сервисам Яндекс Плюса: фильмам и сериалам на Кинопоиске, музыке и подкастам в Яндекс Музыке, а также библиотеке электронных книг в Яндекс Книгах. При этом все продолжают пользоваться личными аккаунтами с индивидуальными рекомендациями, историей просмотров и избранным. Это даёт возможность делить подписку, сохраняя персонализированный опыт.

Условия подключения

Партнёрские сервисы — например, «Матч! Футбол», «Амедиатека» и START — не входят в общий доступ по умолчанию. Их можно активировать отдельно для каждого участника.

Опция «Больше близких» доступна всем подписчикам Яндекс Плюса по цене 250 рублей в месяц.



