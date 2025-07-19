За два месяца до ожидаемой презентации инсайдеры раскрыли цветовую гамму будущих флагманов Apple. Согласно данным авторитетного источника Majin Bu, линейка iPhone 17 Pro получит как обновлённые классические оттенки, так и совершенно новый эксклюзивный цвет.

Основная палитра включает:

Глубокий чёрный с усиленным матовым эффектом

с усиленным матовым эффектом Тёмно-синий настолько насыщенный, что его легко спутать с чёрным

настолько насыщенный, что его легко спутать с чёрным Тёплое серебро с кремовыми нотками вместо холодного белого

Главной неожиданностью станет появление ярко-оранжевого варианта, вдохновлённого дизайном Apple Watch Ultra. Этот смелый акцентный цвет может стать новым фирменным оттенком Pro-линейки.

По данным инсайдеров, компания тестировала и другие варианты:





Изумрудно-зелёный

Нежный сиреневый

Светло-голубой

Однако эти цвета, вероятно, появятся в более доступных моделях iPhone 17 и iPhone 17 Air, чья окончательная палитра пока находится в разработке.

Эксперты отмечают, что Apple продолжает свою стратегию цветовой дифференциации между Pro и базовыми моделями. Если в прошлых поколениях ключевым отличием были материалы корпуса, теперь акцент смещается на эксклюзивные цветовые решения.





Ожидается, что официальный анонс iPhone 17 серии состоится в сентябре 2025 года. Традиционно вместе с новыми смартфонами компания представит обновлённые Apple Watch и аксессуары в matching-цветах.