Samsung, по сообщениям, готовится выпустить новые наушники серии Fan Edition — Galaxy Buds 3 FE — до конца этого года. Эти наушники пополнят растущую линейку устройств Fan Edition, и новая утечка изображений показывает, какое обновление получит серия Galaxy Buds FE.

Первое изображение Galaxy Buds 3 FE было опубликовано инсайдером Эваном Блассом. Что интересно: похоже, Samsung сразу переходит к Buds 3 FE, минуя Buds 2 FE — по крайней мере, судя по последним утечкам.

Galaxy Buds 3 FE, судя по всему, используют тот же подход к дизайну, что и Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro. Теперь у наушников есть ножки со сенсорной зоной, с помощью которой можно удобно регулировать громкость, переключаться между режимами активного шумоподавления и окружающего звука, а также управлять воспроизведением музыки.

Как и у Galaxy Buds 3 Pro, у новой модели есть силиконовые амбушюры, обеспечивающие лучшую шумоизоляцию — это явное преимущество по сравнению с Buds 3, в которых амбушюры отсутствовали.





Также ожидается, что Galaxy Buds 3 FE получат ANC и режим Ambient, как и их предшественники.

Кроме того, в наушниках, вероятно, появится множество функций на базе искусственного интеллекта (Galaxy AI), включая режим переводчика в реальном времени, который будет особенно полезен путешественникам.





Ожидается также определённый уровень защиты от воды и пыли, хотя точный IP-рейтинг пока неизвестен. В числе других характеристик: интеграция с Bixby, поддержка аудиоэквалайзера, функция поиска через Samsung Find, Bluetooth 5.4 с поддержкой LE Audio, а также, возможно, интеграция с Gemini.

Galaxy Buds 3 FE, скорее всего, будут представлены одновременно с Galaxy S25 FE. Линейка Fan Edition заметно выросла: изначально это были только смартфоны Galaxy S, но теперь появились FE-версии Buds, планшетов Galaxy Tab и даже складных Galaxy Z Flip.





Модели Fan Edition — это более доступные версии флагманских устройств, с некоторыми компромиссами, но при этом с сохранением большинства премиальных функций.

Galaxy Buds 3 FE могут стать отличным выбором для тех, кто хочет получить качественные наушники с шумоподавлением, сенсорным управлением и умными функциями — и всё это по более доступной цене. Если Samsung обеспечит хорошее звучание, комфорт и автономность, эти наушники вполне могут стать фаворитом для повседневного использования.