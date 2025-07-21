Lenovo официально представила беспроводную мышь G701 в Китае. Устройство уже доступно для покупки по цене 109 юаней (около 15 долларов). Модель поддерживает три режима подключения и имеет дизайн, вдохновлённый Logitech G304.

G701 использует симметричную эргономичную форму и весит примерно 85 граммов. Её габариты составляют 116.8 x 63.8 x 37.9 мм, что делает её удобной для пользователей со средними и крупными руками. Lenovo позиционирует мышь как универсальное решение для игр и работы, сочетающее комфорт и надёжность. Конструкция включает в себя раздельные кнопки и цельную внутреннюю основу для лучшей отзывчивости и качества сборки.

Мышь оснащена оптическим сенсором PAW3311 с максимальным разрешением 12 000 DPI, скоростью отслеживания 300 IPS и ускорением 35G. Переключение между шестью уровнями DPI (800, 1200, 1600, 3200, 5000 и 12 000) осуществляется с помощью отдельной кнопки под колесиком прокрутки.

G701 использует специальные механические переключатели Huano с ресурсом до 100 миллионов нажатий. Встроенный аккумулятор ёмкостью 500 мА·ч заряжается через USB Type-C и поддерживает быструю зарядку, позволяя играть без длительных перерывов.





Мышь предлагает три варианта подключения: проводное, через 2.4 ГГц и по Bluetooth. В комплект входит USB-приёмник, который можно хранить под задней крышкой устройства.

Модель совместима с фирменным ПО Lenovo, позволяющим переназначать кнопки, создавать макросы, управлять профилями и настраивать параметры вроде задержки отклика и прокрутки. В конструкции также используется металлическое колесо прокрутки, ножки из PTFE для плавного скольжения и поддержка как Windows, так и macOS.





Lenovo выпускает G701 в нескольких цветах: белом, чёрном и фиолетовом.