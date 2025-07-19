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Скорость, с которой приближается мероприятие Made by Google (20 августа), говорит о том, что анонс Pixel Watch 4 не за горами. Новые утечки проливают свет на стоимость и функционал долгожданных умных часов.

Содержание
1. Ценовой вопрос: без неожиданностей
2. Новые фитнес-функции
3. Что еще ждать 20 августа?

Ценовой вопрос: без неожиданностей

Согласно данным Dealabs (через Android Authority), в Европе часы будут стоить:

  • 41-мм версия: 399 € (Wi-Fi), 499 € (LTE)
  • 45-мм версия: 449 € (Wi-Fi), 549 € (LTE)

Цены остались на уровне Pixel Watch 3, что может означать сохранение ценников и в других регионах:

  • США: от $399
  • Великобритания: от £349
  • Австралия: от 579 AUD

Google, судя по всему, придерживается консервативной ценовой политики, что может порадовать поклонников бренда.


Новые фитнес-функции

Как сообщает Android Headlines, в Pixel Watch 4 появится:

  • Конструктор силовых тренировок – возможность настраивать разминку, основную часть и заминку для оптимальной нагрузки.
  • ИИ-рекомендации по бегу – эксклюзивно для подписчиков Fitbit Premium.

Ранее также ходили слухи о более емкой батарее и улучшенной ремонтопригодности, что может сделать новинку серьезным конкурентом на рынке.


Что еще ждать 20 августа?

Pixel Watch 4 – не единственный ожидаемый дебют. В тот же день Google представит:

  • Линейку Pixel 10
  • Возможные обновления Pixel Buds

Официальные подробности станут известны уже скоро – следите за трансляцией мероприятия!


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