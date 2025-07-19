Скорость, с которой приближается мероприятие Made by Google (20 августа), говорит о том, что анонс Pixel Watch 4 не за горами. Новые утечки проливают свет на стоимость и функционал долгожданных умных часов.

Ценовой вопрос: без неожиданностей

Согласно данным Dealabs (через Android Authority), в Европе часы будут стоить:

41-мм версия: 399 € (Wi-Fi), 499 € (LTE)

399 € (Wi-Fi), 499 € (LTE) 45-мм версия: 449 € (Wi-Fi), 549 € (LTE)

Цены остались на уровне Pixel Watch 3, что может означать сохранение ценников и в других регионах:

США: от $399

от $399 Великобритания: от £349

от £349 Австралия: от 579 AUD

Google, судя по всему, придерживается консервативной ценовой политики, что может порадовать поклонников бренда.





Новые фитнес-функции

Как сообщает Android Headlines, в Pixel Watch 4 появится:

Конструктор силовых тренировок – возможность настраивать разминку, основную часть и заминку для оптимальной нагрузки.

– возможность настраивать разминку, основную часть и заминку для оптимальной нагрузки. ИИ-рекомендации по бегу – эксклюзивно для подписчиков Fitbit Premium.

Ранее также ходили слухи о более емкой батарее и улучшенной ремонтопригодности, что может сделать новинку серьезным конкурентом на рынке.





Что еще ждать 20 августа?

Pixel Watch 4 – не единственный ожидаемый дебют. В тот же день Google представит:

Линейку Pixel 10

Возможные обновления Pixel Buds

Официальные подробности станут известны уже скоро – следите за трансляцией мероприятия!



