Скорость, с которой приближается мероприятие Made by Google (20 августа), говорит о том, что анонс Pixel Watch 4 не за горами. Новые утечки проливают свет на стоимость и функционал долгожданных умных часов.
Ценовой вопрос: без неожиданностей
Согласно данным Dealabs (через Android Authority), в Европе часы будут стоить:
- 41-мм версия: 399 € (Wi-Fi), 499 € (LTE)
- 45-мм версия: 449 € (Wi-Fi), 549 € (LTE)
Цены остались на уровне Pixel Watch 3, что может означать сохранение ценников и в других регионах:
- США: от $399
- Великобритания: от £349
- Австралия: от 579 AUD
Google, судя по всему, придерживается консервативной ценовой политики, что может порадовать поклонников бренда.
Новые фитнес-функции
Как сообщает Android Headlines, в Pixel Watch 4 появится:
- Конструктор силовых тренировок – возможность настраивать разминку, основную часть и заминку для оптимальной нагрузки.
- ИИ-рекомендации по бегу – эксклюзивно для подписчиков Fitbit Premium.
Ранее также ходили слухи о более емкой батарее и улучшенной ремонтопригодности, что может сделать новинку серьезным конкурентом на рынке.
Что еще ждать 20 августа?
Pixel Watch 4 – не единственный ожидаемый дебют. В тот же день Google представит:
- Линейку Pixel 10
- Возможные обновления Pixel Buds
Официальные подробности станут известны уже скоро – следите за трансляцией мероприятия!