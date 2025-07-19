Экспериментальная модель искусственного интеллекта от OpenAI показала результат уровня золотого медалиста на 64-й Международной математической олимпиаде (IMO), решая задачи, которые требуют не только вычислений, но и творческого подхода.

Ключевые детали:

35 из 42 баллов — столько набрала модель, решив 5 из 6 задач.

— столько набрала модель, решив 5 из 6 задач. Топ-10% — такой результат превосходит 90% участников-людей (в 2024 году золотые медали получили лишь 67 из 630 математиков).

— такой результат превосходит 90% участников-людей (в 2024 году золотые медали получили лишь 67 из 630 математиков). Неожиданный прорыв — обычно ИИ справляется с обработкой данных, но проигрывает в задачах, где нужна интуиция и нестандартные решения.

«Мы создали алгоритм, который строит сложные доказательства как профессиональный математик», — написал в X Александр Вэй, научный сотрудник OpenAI.

Что это значит?

ИИ учится «мыслить» креативно — не просто ищет шаблоны, а находит новые пути решения. Но в GPT-5 таких возможностей не будет — компания пока не планирует внедрять эту технологию в коммерческие продукты.

Контекст:

IMO — самое престижное соревнование для молодых математиков. Задачи выглядят короткими, но требуют глубоких рассуждений — например, доказать неравенство или найти скрытую закономерность.

Что дальше? OpenAI продолжает развивать «математическое мышление» ИИ. Следующая цель — решить все 6 задач и набрать максимум баллов.



