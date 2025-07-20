img 8319
Автор:

В ближайшее время линейка умных часов Garmin может пополниться двумя новыми устройствами. Информация о предстоящих новинках поступила как из официальных, так и из неофициальных источников.

Содержание
1. Официальный анонс от Garmin
2. Неофициальные данные о Venu 4

Официальный анонс от Garmin


Компания опубликовала тизер новых часов, которые поступят в продажу уже 22 июля. Анализируя изображение, эксперты предполагают, что это может быть:

  • Новая модель-предшественник
  • Специальная версия для китайского рынка
  • Универсальное устройство для глобального релиза

Особое внимание привлекла цифра «1XXX» на тизере, которая, по мнению Garmin Rumors, может указывать на цену в юанях. Если предположение верно, часы окажутся в более доступном сегменте.

img 8318

Неофициальные данные о Venu 4


В документации приложения Garmin Golf обнаружено первое упоминание модели Venu 4. Примечательно, что выпущенные ранее Venu X1, судя по всему, не стали полноценной заменой Venu 3.


Ожидается, что Venu 4 получит:

  • Улучшенный дисплей с повышенной яркостью
  • Обновленный интерфейс
  • Встроенный фонарик
  • Расширенные функции для мониторинга здоровья
Ещё по теме:
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии