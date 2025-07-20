В ближайшее время линейка умных часов Garmin может пополниться двумя новыми устройствами. Информация о предстоящих новинках поступила как из официальных, так и из неофициальных источников.
Официальный анонс от Garmin
Компания опубликовала тизер новых часов, которые поступят в продажу уже 22 июля. Анализируя изображение, эксперты предполагают, что это может быть:
- Новая модель-предшественник
- Специальная версия для китайского рынка
- Универсальное устройство для глобального релиза
Особое внимание привлекла цифра «1XXX» на тизере, которая, по мнению Garmin Rumors, может указывать на цену в юанях. Если предположение верно, часы окажутся в более доступном сегменте.
Неофициальные данные о Venu 4
В документации приложения Garmin Golf обнаружено первое упоминание модели Venu 4. Примечательно, что выпущенные ранее Venu X1, судя по всему, не стали полноценной заменой Venu 3.
Ожидается, что Venu 4 получит:
- Улучшенный дисплей с повышенной яркостью
- Обновленный интерфейс
- Встроенный фонарик
- Расширенные функции для мониторинга здоровья
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