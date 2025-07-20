В ближайшее время линейка умных часов Garmin может пополниться двумя новыми устройствами. Информация о предстоящих новинках поступила как из официальных, так и из неофициальных источников.

Официальный анонс от Garmin



Компания опубликовала тизер новых часов, которые поступят в продажу уже 22 июля. Анализируя изображение, эксперты предполагают, что это может быть:

Новая модель-предшественник

Специальная версия для китайского рынка

Универсальное устройство для глобального релиза

Особое внимание привлекла цифра «1XXX» на тизере, которая, по мнению Garmin Rumors, может указывать на цену в юанях. Если предположение верно, часы окажутся в более доступном сегменте.

Неофициальные данные о Venu 4



В документации приложения Garmin Golf обнаружено первое упоминание модели Venu 4. Примечательно, что выпущенные ранее Venu X1, судя по всему, не стали полноценной заменой Venu 3.





Ожидается, что Venu 4 получит: