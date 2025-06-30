Известный инсайдер Kopite7kimi раскрыл спецификации готовящейся к выпуску видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER. Опубликованы данные о модели графического процессора, объеме памяти, теплопакете и энергопотреблении. Если эти сведения подтвердятся, главным достоинством новой модели станет модернизированная подсистема памяти.

В сообщении Kopite7kimi в социальной сети X говорится, что RTX 5070 Ti SUPER будет оснащена тем же графическим чипом GB203-350-A1, что и RTX 5070 Ti, с тем же количеством ядер – 8960, но с увеличенной тактовой частотой. Инсайдер также упомянул 24 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной и пропускной способностью 28 ГТ/с, а также заявленный TDP в 350 Вт.

Таким образом, ключевым отличием от RTX 5070 Ti станет увеличенный объем памяти – 24 ГБ вместо 16 ГБ.