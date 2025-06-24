Компания NVIDIA анонсировала GeForce RTX 5050 – видеокарту начального уровня для игровых ноутбуков. Компания представила спецификации новой модели и продемонстрировала сравнение ее быстродействия с предыдущей версией и «шестидесятой» моделью текущей линейки.

В основе NVIDIA GeForce RTX 5050 лежит графический процессор GB207, содержащий 2560 ядер CUDA. Она укомплектована 8 ГБ видеопамяти GDDR7 с 128-битной шиной, что обеспечивает скорость передачи данных до 384 ГБ/с. Максимальное значение TDP видеокарты ограничено 115 Вт.

Ноутбуки с RTX 5050 уже доступны для приобретения. Среди первых моделей – Mechrevo Kuangshi X и ASUS TianXuan 6, оснащенные процессором Intel Core i7 14650HX. В Китае их стоимость начинается от 913 долларов (71 480 руб.), что на 30–40 долларов ниже, чем аналогичные устройства с RTX 5060.

Официальные данные о производительности в сравнении с моделями предыдущего поколения таковы:



