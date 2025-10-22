На портале Reddit пользователь с ником RunRepulsive9867 показал редкую инженерную версию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti. Уникальный экземпляр был найден им внутри старого компьютера, приобретенного за 500 долларов (40 675 руб.).

Главное отличие этой видеокарты – наличие 12 ГБ видеопамяти, в то время как стандартная версия оснащалась 11 ГБ. Как утверждает автор находки, графический процессор полностью функционирует и распознается операционной системой как прототип на архитектуре Turing. Проверка посредством утилиты GPU-Z подтвердила корректную работу драйверов и аутентичность устройства.

Как правило, оборудование с маркировкой «engineering sample» или «prototype» является собственностью производителя и не подлежит продаже. Тем не менее, подобные экземпляры иногда проникают на вторичный рынок, представляя значительный интерес для коллекционеров и энтузиастов.