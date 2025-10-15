Apple представила новый процессор M5, который стал очередным большим шагом вперёд в производительности и развитии технологий искусственного интеллекта. Созданный по третьему поколению 3-нм техпроцесса, M5 получил 10-ядерный графический процессор нового поколения с нейроускорителем в каждом ядре. Это позволяет выполнять AI-задачи значительно быстрее, обеспечивая более чем четырёхкратный рост пиковой графической мощности по сравнению с M4. Графика также получила улучшенную производительность и поддержку трассировки лучей третьего поколения, что даёт до 45% прироста по сравнению с предыдущим чипом.

Процессор оснащён самым быстрым в мире ядром CPU — до 10 ядер, из которых шесть энергоэффективных и четыре производительных. В совокупности они обеспечивают прирост многопоточной производительности до 15% по сравнению с M4. Кроме того, в чипе появился улучшенный 16-ядерный Neural Engine, новый медиадвижок и увеличенная до 153 ГБ/с пропускная способность объединённой памяти — почти на 30% выше, чем у M4.

Как отметил старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сруджи, M5 открывает новую эру производительности для искусственного интеллекта: благодаря нейроускорителям в каждом ядре GPU и увеличению скорости работы CPU и Neural Engine, новый чип делает MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro значительно мощнее и функциональнее.

Каждый вычислительный блок M5 оптимизирован для AI-нагрузок. Новый 10-ядерный GPU обеспечивает более чем четырёхкратное увеличение пиковой мощности по сравнению с M4 и шестикратное — по сравнению с M1. Это значительно ускоряет работу приложений, использующих генеративные модели и инструменты машинного обучения, включая Diffusion-модели и локальные большие языковые модели.

Архитектура GPU нового поколения также повышает графическую производительность до 30% по сравнению с M4 и в 2,5 раза — по сравнению с M1. Благодаря трассировке лучей третьего поколения графика становится реалистичнее, а новые технологии кеширования обеспечивают плавный игровой процесс, улучшенное 3D-изображение и ускорённый рендеринг. В Apple Vision Pro новый чип позволяет обрабатывать на 10% больше пикселей и повышает частоту обновления экрана до 120 Гц, что делает изображение более чётким и плавным.





Архитектура GPU тесно интегрирована с фирменными фреймворками Apple — Core ML, Metal Performance Shaders и Metal 4. Это означает, что приложения автоматически получают прирост производительности, а разработчики могут напрямую использовать нейроускорители через Tensor API для создания продвинутых AI-инструментов.

16-ядерный Neural Engine нового поколения обеспечивает ещё большую энергоэффективность и скорость обработки, улучшая работу AI-функций во всех устройствах. Например, функции на Vision Pro — такие как преобразование 2D-фотографий в пространственные сцены и создание цифровых аватаров Persona — теперь работают быстрее и стабильнее.

Neural Engine также усиливает возможности Apple Intelligence: инструменты вроде Image Playground и генеративные языковые модели теперь работают с меньшими задержками. Разработчики, использующие фреймворк Foundation Models, смогут получать ещё большую производительность.

Пропускная способность объединённой памяти увеличена до 153 ГБ/с, что на 30% больше, чем у M4, и более чем в два раза выше, чем у M1. Это позволяет устройствам на M5 запускать крупные AI-модели полностью локально, без обращения к облачным вычислениям. Пользователи смогут одновременно работать в Adobe Photoshop и Final Cut Pro, сохраняя высокую производительность даже при загрузке больших файлов.

M5 также стал более энергоэффективным, что помогает новым MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro соответствовать экологической программе Apple 2030, направленной на достижение углеродной нейтральности к концу десятилетия.