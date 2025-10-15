Apple представила новое поколение гарнитуры Vision Pro с мощным чипом M5, обеспечивающим скачок в производительности, более чёткую картинку, ускоренные процессы на базе ИИ и увеличенное время автономной работы. Обновлённая модель получила мягкий ремешок Dual Knit Band для более комфортной посадки, а также новую версию операционной системы — visionOS 26. Она открывает доступ к инновационным пространственным возможностям: интерактивным виджетам, виртуальной среде «Юпитер» и новым функциям Apple Intelligence с поддержкой дополнительных языков.

На момент запуска пользователям доступно более миллиона приложений и тысяч игр в App Store, сотни 3D-фильмов в приложении Apple TV, а также новые сериалы и фильмы в формате Apple Immersive — включая грядущие прямые трансляции матчей NBA. Vision Pro с чипом M5 и ремешком Dual Knit Band уже доступен для предзаказа на сайте Apple, а в продажу поступит с 22 октября.

По словам Боба Борчерса, вице-президента Apple по мировому маркетингу, «новый Vision Pro с чипом M5 устанавливает новый стандарт пространительных вычислений, предлагая ещё более быструю работу, чёткое изображение и длительное время работы от батареи. А с новым Dual Knit Band и функциями visionOS 26 использование Vision Pro становится ещё удобнее и увлекательнее».

Мощный чип M5

M5 создан по 3-нм техпроцессу и оснащён 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU нового поколения. Он поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей и mesh shading, что обеспечивает реалистичное освещение и тени в играх вроде Control. Vision Pro с M5 обрабатывает на 10 % больше пикселей, чем предыдущая версия, обеспечивая более чёткое изображение и текст. Частота обновления может достигать 120 Гц, что уменьшает размытие при движении.

Гарнитура работает в паре с чипом R1, обрабатывающим данные с 12 камер, пяти сенсоров и шести микрофонов. Задержка вывода изображения составляет всего 12 миллисекунд, что создаёт эффект реального присутствия. Аккумулятор обеспечивает до 2,5 часов работы в стандартных сценариях и до 3 часов при просмотре видео.





16-ядерный Neural Engine ускоряет функции, основанные на искусственном интеллекте, до 50 % по сравнению с предыдущей моделью. Разработчики уже используют это преимущество: например, JigSpace внедряет поддержку Apple Intelligence для интерактивных 3D-моделей, упрощающих визуализацию сложных объектов вроде ветровых турбин.

Новый Dual Knit Band

Ремешок Dual Knit Band выполнен из цельного 3D-вязаного материала с двумя слоями для амортизации, вентиляции и эластичности. Нижняя часть ремешка имеет вкрапления из вольфрама, выполняющие роль противовеса для баланса и устойчивости. Регулировка осуществляется с помощью удобного механизма Fit Dial. Dual Knit Band доступен в трёх размерах (S, M, L), продаётся отдельно и совместим с предыдущей версией Vision Pro.

Новая версия visionOS 26

Обновлённая система приносит улучшенные аватары, поддерживающие более реалистичную мимику и выражения лица, а также виджеты, которые можно размещать в виртуальном пространстве. Появились функции Apple Intelligence, включая генерацию персонализированных эмодзи (Genmoji) и новые инструменты для письма. Пользователи могут создавать пространственные сцены с глубиной, смотреть 180° и 360° видео, а также публиковать свои ролики через Safari и Vimeo.

Позже этой осенью приложение Apple Vision Pro появится и на iPad, позволяя пользователям управлять контентом и приложениями Vision Pro прямо с планшета.

Контент и развлечения

Vision Pro остаётся мощным устройством для развлечений. Гарнитура поддерживает просмотр фильмов и сериалов в Apple Immersive, концерты в Amplium и прямые трансляции спортивных событий. Среди новых проектов — документальные фильмы Tour De Force от CANAL+ и MotoGP. В каталоге Apple TV уже доступны хиты вроде Superman, Jurassic World Rebirth и Как приручить дракона.

Игры и производительность

Vision Pro поддерживает игровые контроллеры, включая DualSense и PlayStation VR2 Sense, что обеспечивает полноценное погружение и точное отслеживание движений. Среди первых игр с поддержкой нового контроллера — Elu Legend, Pickle Pro, Ping Pong Club и Spatial Rifts.

Для профессионалов и бизнеса

Гарнитура подходит для художников, фотографов, дизайнеров и преподавателей. Приложения вроде Crayon, Pixelmator и Keynote адаптированы под пространственный формат. Новое устройство Logitech Muse — цифровой карандаш для Vision Pro — обеспечивает точное рисование и редактирование в 3D-пространстве.

Крупные компании уже применяют Vision Pro: CAE использует его для обучения пилотов, Porsche — для визуализации автомобилей, а UC San Diego Health — для 3D-визуализации медицинских снимков.

Экология и доступность

Apple продолжает реализацию инициативы Apple 2030, направленной на достижение углеродной нейтральности. Vision Pro изготовлен из переработанных алюминия, кобальта и редкоземельных металлов, а упаковка выполнена полностью из переработанных волокон.

Цены и доступность

Цена в США: от $3,499

Объёмы памяти: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Предзаказ доступен в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Японии и других странах; в продажу гарнитура поступит 22 октября

Ремешок Dual Knit Band отдельно — $99

Чехол Vision Pro Travel Case — $199

Вставки ZEISS Optical Inserts: Readers — $99, Prescription — $149

Logitech Muse — $129,95

Контроллер PlayStation VR2 Sense — $249,95

Apple также предлагает планы защиты AppleCare+ и AppleCare One с расширенным сервисом и защитой от случайных повреждений, краж и поломок.