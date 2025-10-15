Apple представила новое поколение iPad Pro, оснащённое новейшим чипом M5, который обеспечивает самое высокое быстродействие и производительность на базе искусственного интеллекта среди всех iPad. По заявлению компании, новый M5 обеспечивает до 3,5 раз более быструю AI-производительность, чем M4, и до 5,6 раз быстрее, чем M1.

Чип M5 включает 10-ядерный GPU с архитектурой нового поколения и Neural Accelerator в каждом ядре, что значительно ускоряет работу с графикой и задачами машинного обучения. Кроме того, 10-ядерный CPU обеспечивает рекордную вычислительную мощность, а поддержка третьего поколения трассировки лучей делает iPad Pro идеальным решением для дизайнеров, архитекторов и геймеров.

iPad Pro теперь оснащён чипом N1, обеспечивающим поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а также новым модемом C1X в версиях с поддержкой сотовой связи. Последний обеспечивает до 50% более быструю передачу данных и на 30% меньшее энергопотребление.

Устройство доступно в двух размерах — 11 и 13 дюймов, — и оснащено дисплеем Ultra Retina XDR с технологией tandem OLED, яркостью до 1600 нит и поддержкой ProMotion и True Tone. Для профессионалов предусмотрен вариант с нанотекстурным стеклом, снижающим блики без потери контрастности.

Новая операционная система iPadOS 26 получила переработанный интерфейс с динамическим дизайном Liquid Glass, новую оконную систему для многозадачности, улучшенное управление файлами и появление отдельного приложения Preview для работы с PDF. Также добавлены функции Apple Intelligence — включая Live Translation, умные действия в Shortcuts и улучшенную категоризацию напоминаний.





Среди других улучшений — увеличение пропускной способности памяти до 150 ГБ/с, вдвое более быстрые скорости чтения и записи, а также быстрая зарядка (до 50% за 30 минут при использовании нового адаптера 40W Dynamic Power Adapter).

Новый iPad Pro выпускается в цветах Space Black и Silver, с объёмами памяти от 256 ГБ до 2 ТБ.

Цены в США:

iPad Pro 11″ — от $999 (Wi-Fi) и $1,199 (Wi-Fi + Cellular)

iPad Pro 13″ — от $1,299 (Wi-Fi) и $1,499 (Wi-Fi + Cellular)

Аксессуары:

Apple Pencil Pro — $129

Apple Pencil (USB-C) — $79

Magic Keyboard — $299 (11″) и $349 (13″)

Доступность:

Предзаказ уже открыт, а продажи начнутся 22 октября 2025 года.

В рамках программы Apple 2030, iPad Pro изготовлен из 30% переработанных материалов, включая 100% переработанный алюминий и кобальт, а упаковка выполнена из возобновляемых волокон.