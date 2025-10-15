Apple представила MacBook Pro 14 с чипом M5: прирост ИИ-производительности до 3,5 раз по сравнению с M4, графика быстрее до 1,6 раза, SSD ускорен до 2 раз, автономность — до 24 часов. Новинка на macOS Tahoe получила экран Liquid Retina XDR с опцией nano-texture, 12-Мп камеру Center Stage, акустику из шести динамиков, широкий набор портов и Apple Intelligence. Предзаказ открыт сегодня, в рознице — со среды, 22 октября, по цене от $1 599.

M5 и ИИ: следующий большой шаг для Mac

В основе MacBook Pro 14 — чип M5 с обновлёнными CPU, GPU и Neural Engine. Главное новшество — 10-ядерный GPU с Neural Accelerator в каждом ядре: ИИ-задачи выполняются до 3,5 раза быстрее, чем на M4, и до 6 раз быстрее, чем на M1. Такой прирост работает на практике: быстрее идёт text-to-image в Draw Things, локальные LLM ускоряются в LM Studio, заметно прибавляют темп глубокое обучение, моделирование данных и ИИ-улучшение видео. 16-ядерный Neural Engine повышает энергоэффективность и ускоряет генеративные модели, лежащие в основе Apple Intelligence. Дополнительно увеличенная пропускная способность памяти (свыше 150 ГБ/с) помогает держать большие ИИ-модели на устройстве и тянуть тяжёлые 3D-сцены.

Вкупе с более быстрым SSD (до 2 раз быстрее, чем у прошлой модели) MacBook Pro 14 M5 быстрее загружает локальные LLM и даёт выбрать конфигурации с хранилищем до 4 ТБ.

Производительность в задачах: от кода до игр

Чип M5 приносит и общий прирост системной скорости. Новый GPU ускоряет графику в профессиональных приложениях до 1,6 раза и повышает кадровую частоту в играх также до 1,6 раза относительно версии на M4. CPU M5 — с «самым быстрым в мире» ядром — выдаёт до 20% прибавки в мультипоточности против M4, что чувствуют и разработчики при сборке проектов, и дизайнеры продуктов при параллельной работе в Rhino, Notion и Jira. За счёт повышенной пропускной способности памяти удобнее работать с большими наборами данных и ИИ-моделями.

Конкретные замеры для MacBook Pro 14 M5: ускорение ИИ-апскейла видео в Topaz Video — до 7,7 раз по сравнению с 13-дюймовым MacBook Pro на M1 и до 1,8 раза против 14-дюймового на M4; 3D-рендеринг в Blender — до 6,8 и до 1,7 раза соответственно; кадровая частота в играх — до 3,2 раз против 13-дюймового M1 и до 1,6 раза против 14-дюймового M4; сборка кода в Xcode — до 2,1 раз и до 1,2 раза, соответственно.





Автономность и хранение: дольше и быстрее

MacBook Pro 14 M5 рассчитан на длительную работу без розетки: до 24 часов на одном заряде. Для «переходящих» с Intel прирост — до плюс 14 часов, для владельцев M1 — до плюс 4 часов. Важно и то, что производительность держится одинаково высоко и от батареи, и от сети. Быстрая зарядка позволяет получить до 50% за 30 минут при использовании USB-C адаптера 96 Вт и выше. Встроенное хранилище стало быстрее — вплоть до двукратного прироста на импорте RAW и экспорте больших видеофайлов. Максимальная конфигурация — 4 ТБ.

Экран, камера, звук и порты

Устройство сохраняет сильные стороны линейки: 14-дюймовый Liquid Retina XDR с пиковыми 1600 нит в HDR и до 1000 нит в SDR, опция стекла с нанотекстурой для борьбы с бликами, поддержка двух внешних дисплеев высокого разрешения. Видеозвонки обслуживает 12-Мп камера с Center Stage и студийные микрофоны, за звук отвечает система из шести динамиков со Spatial Audio. Набор портов традиционно широк, а цветовая гамма включает space black и silver.

macOS Tahoe и Apple Intelligence: новый уровень сценариев

macOS Tahoe усиливает сценарии продуктивности. В Spotlight появились более быстрый поиск по приложениям и файлам и моментальные действия прямо из строки поиска — от отправки письма до создания заметки. Через Continuity новая Phone-приложение на Mac открывает доступ к «Недавним», контактам и голосовой почте, а Live Activities с iPhone позволяют следить за событиями в реальном времени, например за рейсом. Обновление интерфейса с Liquid Glass добавляет настраиваемый Центр управления, новые цвета для папок, иконок и виджетов, прозрачная строка меню визуально увеличивает пространство экрана.

Apple Intelligence расширился и остаётся встроенным с приоритетом приватности. Live Translation в Сообщениях, FaceTime и приложении Телефон переводит текст и аудио; Shortcuts получили «умные» действия и прямой доступ к моделям Apple Intelligence для автоматизации сложных задач, вроде сортировки фотографий. Разработчики могут встраивать Apple Intelligence в свои приложения или использовать Foundation Models для специализированных задач на устройстве.

Для апгрейда с Intel и M1: аргументы «за»

Для пользователей с Intel-систем приросты впечатляющие: до 86 раз быстрее в ИИ-задачах, до 30 раз быстрее GPU с трассировкой лучей, до 5,5 раз быстрее CPU. Для переходящих с M1 — до 6 раз быстрее ИИ, до 6,8 раз быстрее GPU с трассировкой лучей и до 2 раз быстрее CPU. Плюс — до 24 часов автономной работы. К тому же «апгрейдеры» получают 16 ГБ стартовой объединённой памяти, дополнительный порт Thunderbolt и вариант цвета space black с анодированным покрытием.

Экология: курс Apple 2030

MacBook Pro 14 M5 произведён с акцентом на устойчивость: 45% материалов — переработанные (по массе), в корпусе — 100% переработанный алюминий, во всех магнитах — 100% переработанные редкоземельные элементы, в батарее — 100% переработанный кобальт. В цепочке поставок задействовано 55% возобновляемой энергии (ветер, солнце). Упаковка — на 100% волокнистая и пригодна для переработки. Продукт рассчитан на долгий жизненный цикл и соответствует стандартам энергоэффективности и «безопасной химии».

Цена, сроки и сервисы

MacBook Pro 14 M5 уже доступен для предзаказа на apple.com/store и в приложении Apple Store в 30 странах и регионах, включая США. Поставки начнутся и продажи в магазинах стартуют в среду, 22 октября. Стартовая цена — $1 599, для образования — $1 499. Доступны цвета space black и silver, конфигурации и аксессуары — на apple.com/mac. Apple Intelligence доступен в бета-версии с поддержкой английского, французского, немецкого, итальянского, португальского (Бразилия), испанского, китайского (упрощённый), японского и корейского языков; доступность функций и системные требования — на странице поддержки.