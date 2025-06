PlayStation Plus только что анонсировала новые бесплатные игры, которые появятся в июле, и сервис также объявил о своем 15-летнем юбилее. В июле станут доступны еще три игры, а также новые пробные версии для подписчиков PlayStation Plus и множество специальных предложений, приуроченных к этому событию.

Diablo IV — PS5, PS4

Diablo IV впервые вышла летом 2023 года, и теперь она доступна бесплатно для геймеров, которые хотят исследовать места, где еще жарче, чем на на улице летом. Игроки могут погрузиться в кампанию в одиночку или играть с четырьмя другими игроками онлайн (и двумя в местном кооперативе), и игра станет лучше только после того, как вы закончите основную историю. Финал — это то, на чем запоминается франшиза Diablo, с захватывающими боссами, тоннами добычи и множеством мероприятий, в которых можно принять участие.

The King of Fighters XV — PS5, PS4

Если вам не по душе сражаться с демонами ада, то, возможно, вам стоит сразиться с другими опытными противниками. The King of Fighters XV перенесет сражения серии 3 на 3 в вашу гостиную вместе с 39 различными персонажами на выбор. Версия для PlayStation Plus также включает эксклюзивные дополнения, так что вы можете одеть определенных персонажей в классические костюмы из предыдущих игр.

Jusant — PS5

В этом месяце в Jusant царит более расслабляющая атмосфера, чем в двух других играх. Перед вами стоит задача подняться на вершину древней башни и познакомиться с ее историей, попутно вооружившись альпинистским снаряжением и измерителем выносливости. Здесь можно найти множество секретов, поэтому поиск альтернативных путей — отличный вариант. И, в отличие от реальной жизни, если вы упадете, вы всегда сможете начать заново.





В дополнение к этим трем бесплатным играм подписчики PlayStation Plus Premium могут попробовать пробную версию WWE 2K25, начиная с сегодняшнего дня, а 30 июня — пробную версию Monster Hunter Wilds. Подписчики PlayStation Plus также получат доступ к эксклюзивным скидкам в PlayStation Store с 27 по 29 июня.

Вас ждут и другие предложения, в том числе набор внутриигровых новинок для Valorant, скидки на более чем 2000 фильмов в PlayStation Store и два бесплатных дня многопользовательской игры, даже для пользователей без PlayStation Plus.